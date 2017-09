Todeschini y Fernández Miranda dieron una charla motivacional en Santa Fe

En el Mercado Norte de Santa Fe se llevó a cabo en un calurosa siesta una propuesta para fomentar el deporte de la mano de grandes figuras que se denomina "Campus con tu ídolo". El rugbier rosarino Federico Todeschini y Nicolás Fernández Miranda disertaron con el objetivo de fomentar la práctica deportiva.





La iniciativa conjunta del municipio y el gobierno nacional contó con la presencia de estos dos exintegrantes de Los Pumas y fueron recibidos por el secretario general del Gobierno de la ciudad de Santa Fe, Carlos Pereira; el director de deportes municipal, profesor Bernardino Landi, y la abogada Luciana Ceresola.









También estuvieron el contador José María Chemes, responsable del Mercado Norte; el director regional de Ansés, Sebastián Mastropaolo; el concejal Mariano Cejas, entre otros funcionarios locales y deportistas de diversas disciplinas y clubes de la ciudad.





El secretario de gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, explicó: "Entendemos que esta tarea que llevan adelante los chicos que nos visitan, para nosotros tiene mucha importancia. Porque el deporte hoy es fundamental para el desarrollo de las personas. Es abarcativo para todas las edades y sobre todo para los chicos, acceder a los que tienen más experiencia, por eso lo considero muy positivo".





Campus 2.jpg





"En los jóvenes está vinculado a tener alternativas de crecimiento y desarrollo como persona, para algunos profesionalmente, pero para la mayoría, es una forma de aprovechar y disfrutar de otra manera el tiempo libre. También para mantenerlos alejados de los vicios que nos ha llevado esta sociedad moderna y que no vayan por el mal camino", consideró el funcionario del gobierno local.





Comentó también que "desde el gobierno municipal siempre promovemos e incentivamos las actividades deportivas y esta actividad es un ejemplo de como se pueden trabajar las cosas, en la misma sintonía que el gobierno nacional. Lo importante es que en esta nueva etapa de la Argentina podamos trabajar todos juntos".





A su turno, Federico Todeschini, exintegrante de Los Pumas del 2007, señaló: "Nosotros cuando estábamos en el lugar de ustedes queríamos escuchar a jugadores y deportistas consagrados. Queríamos escuchar que nos decían, que nos transmitían, como habían llegado a formar parte de lo logros que consiguieron. Disfruten en donde están ahora, que es la parte más linda del deporte. Se están formando con amigos que les van a quedar para toda la vida. No piensen tan lejos y vivan el momento".





Campus 1.jpg





"Cualquier deporte que hagan requiere de mucha disciplina, de mucho compromiso con los compañeros en los deportes de conjunto, tanto en el rugby como en el fútbol. Plantéense objetivos a largo plazo, aunque todos sabemos que lo más lindo es jugar en la primera de nuestro club. En mi caso siempre soñé con jugar en Atlético del Rosario, que es mi casa y donde crecí desde todo punto de vista. Por suerte, pude cumplir el de jugar con mis amigos en la cancha 1", resaltó el actual entrenador de la primera división de Plaza Jewell.





A su turno, el exmedio scrum de Los Pumas, contó: "El rugby y el deporte fueron siempre parte de mí vida. En mi casa y en mi club, mis viejos me formaron con esos valores. Trataron de inculcarme, junto a mis hermanos, el compartir, el poder disfrutar y el tener siempre sueños. Si le ponés voluntad, empeño, el sacrificio y la entrega que le tenés que poner, generalmente se pueden cumplir. Mi sueño, al igual que el del Ninja fue jugar en la primera de Hindú. Lo más importante es el todos los días, es el camino, cuando uno se pone un objetivo y lo cumple, es muy satisfactorio".





"El mayor éxito es dejar todo, es entregar todo, no guardarse nada, hacer las cosas bien donde le toque. Recuerdo que debuté a los 17 años en la primera de Hindú y nos fuimos al descenso. Esa experiencia no está tan buena, porque perdimos veinte partidos al hilo. No fue un buen comienzo. Pero después tuvimos la suerte de recuperarnos, logramos subir a primera división de vuelta y ese fue otro objetivo que logramos", destacó el actual entrenador de Hindú Club.





Ambos son exrugbiers de dilatada trayectoria en el ámbito nacional e internacional. En la Selección nacional obtuvieron la recordada medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007, en el que el combinado albiceleste le ganó a los locales en dos oportunidades, la última en la lucha por el tercer puesto.