Torre: "Unión siempre trabaja de manera seria"

Y si bien las alternativas en el mercado eran varias, finalmente la dirigencia llegó a un acuerdo con Gastón Torre, que nada más y nada menos, fue el conductor del último campeón de la categoría, Comunicaciones de Mercedes.





El armador cordobés dialogó con UNO Santa Fe respecto a esta chance de llegar a la entidad rojiblanca: "Estaba esperando una oferta de La Unión de Formosa pero uno sabe que se podía dar o no con los equipos de la Liga Nacional, entonces llegó el momento de tomar una decisión y la de Unión fue la propuesta más seria para seguir en el TNA. Ellos me llamaron, se comunicaron con mi representante, fue todo muy rápido para ponernos de acuerdo".





Más adelante, el oriundo de Las Perdices acotó: "Pirincho (Beltramo) me conoce del recorrido que tengo en la categoría, Unión siempre arma buenos equipos para pelear arriba por cosas importantes, así que estoy con muchas pilas, muy contento y con ganas de arrancar la pretemporada".





Torre tiene las mejores referencias de un equipo que fue progresando desde que ascendió a la máxima categoría de ascenso que tiene la Liga Nacional. En este sentido, disparó: "Lo de Unión está muy bueno, siempre trabaja de manera seria. Ahora se que el equipo se está terminando de armar para pelear arriba en una categoría que siempre es muy competitiva".





Cuando le tocó definirse a la hora de salir a la cancha, expresó: "Soy un base que me gusta organizar el juego, ordenar a mis compañeros y aprovechar al máximo los puntos fuertes de ellos. Me siento muy cómodo defendiendo y aportar energías en una face importante que tiene cada encuentro. Conozco la ciudad, el club, Pirincho (Beltramo) me llamó para darme la bienvenida y en los próximos días llegaré para instalarme e iniciar la pretemporada".





Ficha personal





Nació en Las Perdices (Córdoba) el 26 de abril de 1985 y mide 184 centímetros. Tiene un extenso recorrido luego de iniciarse en 9 de Julio de su pueblo, pasar por Macabi de Córdoba hasta recalar en Atenas y pasar por Central Entrerriano, Monte Hermoso, 9 de Julio de Río Tercero, Huracán de Trelew y Echagüe. Con los correntinos promedió 6,2 puntos; 3,2 rebotes y 3,1 asistencias con 48,7% en dobles; 32,8% en triples y 81,4% en libres.

Cuando el DT Daniel Beltramo empezó a gestar el equipo de Unión que disputará la temporada 2017/18 de la Liga Argentina (exTNA), pensó en contratar bases de características destacadas de acuerdo al estilo de juego que pregona.