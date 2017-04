"Trabajamos para recuperar nuestra identidad"

Luego de haber quedado al margen del equipo titular e incluso fuera del banco de los suplentes en el partido frente a Defensa y Justicia, Martín Rivero será uno de los jugadores a los cuales Juan Pablo Pumpido echará mano buscando que su equipo vuelva al camino de la victoria este sábado, desde las 18.20, frente a Vélez, en el José Amalfitani.





El exvolante de Rosario Central y Aldosivi comenzó hablando sobre esta chance de volver al equipo inicial y dijo: "Lo tomo con tranquilidad, porque así es el fútbol, un día estás adentro y otro afuera. Este último partido no me tocó estar adentro, pero con la tranquilidad de saber que estoy haciendo las cosas bien para volver a estar entre los 11".









Rivero El mediocampista ya está diez puntos en sus aptitudes físicas y futbolísticas, ahora dependerá de la decisión del DT. Gentileza Prensa Unión







"Por ahí se habla mucho de que estamos mal y creo que no es así. Es verdad que tuvimos partidos malos, pero le pasa a todos y por eso estamos trabajando para mejorarlo. El sábado será lindo para demostrar lo que tenemos para dar. Si no se puede ganar, traernos algo será importante. Lo clave será no pensar tanto en Vélez sino más en nosotros", continuó Rivero.





En otra parte de la charla, reveló la estrategia a emplear en Liniers y detalló: "La idea es tener la pelota. Eso es lo que me pide Juampi (Pumpido), pero también tratar de darle equilibrio al equipo y estar atentos. Esto lo digo porque seguramente Vélez saldrá a buscar el triunfo desde el primer momento y nosotros tenemos que estar ordenados. Iremos a buscar los tres puntos".





Sobre el momento del equipo, reconoció: "Por ahí sufrimos un bajón; sin embargo estamos trabajando para recuperar el camino y recuperar la identidad que nos caracteriza".





Para cerrar, reflexionó: "En varios ocasiones me tocó quedar afuera. Hablé con los técnicos y saben que estoy siempre a disposición y que trato de trabajar bien en la semana para ganarme un lugar. Por eso estoy tranquilo, porque lo hago siempre y es mi característica. Estoy bien".