Tras su póker de goles, Lionel Messi tuvo una hermética reunión con Jorge Sampaoli

Lionel Messi amaneció con esa habitual sensación de haber hecho historia una vez más. Sus cuatros goles en la victoria 6-1 de Barcelona ante Eibar, por la Liga de España, llegaron cargados de récords y de nuevos objetivos por cumplir. Pero no descansa en sus laureles. Por eso, después saludar a su mujer, Antonella Roccuzzo, y a sus dos hijos -Thiago y Mateo-, partió rumbo al club. Allí, además de un entrenamiento regenerativo, lo esperaban el entrenador de la selección argentina,Jorge Sampaoli, y su principal ayudante, Sebastián Beccacece.

Leo se reunió con el estratega de cara a la doble fecha de eliminatorias, que será clave para las aspiraciones mundialistas del conjunto nacional. Es que los partidos de eliminatorias contra Perú (5 de octubre, en la Bombonera) y Ecuador (10 de octubre, en Quito) definirán si la Argentina se clasificará directo, si deberá jugar el repechaje o si tendrá que seguir la próxima Copa del Mundo por televisión. Hay mucho por ganar, pero mucho más que perder. Pero, ¿cómo fue el encuentro ¿De qué hablaron? ¿Quién más estuvo?.

El encuentro fue en la Ciutat Deportiva de Barcelona. Allí, Messi, Sampaoli y Beccacece hablaron durante varios minutos. Javier Mascherano no estuvo presente porque ya había estado reunido ayer con el entrenador, quien luego vio la victoria de Barcelona desde uno de los palcos del Camp Nou. La charla con el capitán no estuvo centrada sólo en lo táctico, sino que también se le dio mucha importancia a lo anímico. ¿Cómo no desmoronarse? Esa fue la pregunta que, entre los tres, intentaron descifrar.





A diferencia de su primer viaje a Europa, Sampaoli optó por un perfil más bajo. Dejó de compartir imágenes de sus encuentros y cuidó con recelo la información que se filtró de cada charla. Desde el entorno del entrenador, en diálogo con La Nación apenas dejaron una breve frase sobre la reunión del cuerpo técnico con Messi: "Fue muy buena".