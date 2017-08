"Trataremos de estar a la altura de lo que nos pide Leo"

Martín Zucarelli fue el encargado de presentar a las dos últimas incorporaciones de Unión. El mánager tomó la palabra y explicó: "Esto tiene que ver con la presentación de las dos incorporaciones que van a formar parte de nuestro plantel en la temporada que arranca, se trata de Damián Martínez y Julián Vitale, ambos llegan procedente de Independiente de Avellaneda, estarán durante el transcurso de un año a préstamo en el club. Damián es una de las incorporaciones que nos pidió Madelón para la presente temporada apenas llegó al club, y debido a la salida de un defensor del actual plantel, teniendo en cuenta su capacidad técnica y polifuncionalidad cuando surgió el nombre de Julián a Leo le pareció muy interesante poder contar con él en nuestro plantel".









-¿Qué los convenció para venir a Unión?

—Martínez: Antes que nada pude hablar con Leo Madelón, me llamó y me dio la propuesta para venir. No lo dudé, porque necesito jugar. Es una buena oportunidad para demostrar, estoy contento y muy feliz y trataré de estar a la altura de lo que pide Leo.

-Vitale: Me llamó el representante de Leo presentándome la oportunidad para venir a Unión, y debido a que estoy en la misma situación que Damián, que es querer mostrarme y tener más participación, con más minutos de juego, no lo dudé, por lo que estoy muy agradecido al club.









-¿Cómo llegan desde lo físico?

-Vitale: Venimos entrenando a la par del grupo, no nos tocó viajar a Chile por la Copa. Ariel (Holan) tiene un gran cuerpo técnico y en lo físico estamos muy bien, porque nunca trabajamos diferenciado, siempre lo hicimos a la par del grupo. Sí nos falta rodaje y minutos de juego, pero seguramente lo iremos logrando a medida que agarremos confianza y con la disputa de partidos.





-¿Qué los sedujo a ambos para venir a Unión?

-Martínez: Lo principal es que Unión es un lindo club, siempre bien posicionado. Con la posibilidad que uno tiene de jugar y de mostrarse es una linda oportunidad, más la predisposición del técnico y del club es algo muy seductor y no hubo dudas para venir.

-Vitale: Santa Fe es una ciudad linda, venimos con una meta y objetivo de poder lograrlo, y llevar lo más alto posible a Unión.









-¿Estás para jugar la primera fecha?

-Vitale: Totalmente, ya que los minutos que nos faltan los vamos a ir ganando jugando. Por lo que estamos totalmente a disposición del cuerpo técnico.









-¿Podés jugar de ocho también?

-Martínez: Tenemos una idea de atacar los laterales con Ariel, que por suerte lo tuve en Defensa. También lo tuve a Milito, y nos pedían eso, proyectarnos, ser fuertes y ese es mi estilo de juego. Siempre ir para adelante, estar muy atento a la marca y ser agresivo.





-Julián, ¿cómo te definís como futbolista?

-Vitale: Una de las funciones donde más puedo rendir es de volante central, ya que me gusta que la pelota pase por mí para tratar de darle juego al equipo, también lo puedo hacer como central.