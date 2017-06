Tuculet: "Esta derrota duele mucho"

En la zona mixta se respiraba un clima diferente. Los Pumas no jugaron bien, y estuvieron lejos de haber podido plasmar una buena producción rugbística. "Creo que esta caída duele mucho, el equipo en esta ventana de junio viene jugando mejor, hemos sido levantando nuestro nivel con relación al año pasado, pero sobre todo está siendo mucho más inteligente", señaló en la zona mixta, el fullback Joaquín Tuculet.









El 15 del combinado nacional sostuvo que "Me parece que la cuestión está en que cometemos errores en donde no debemos hacerlo, ante un equipo de gran jerarquía como lo es Inglaterra. A pesar de que le faltan diez jugadores, tienen mucha jerarquía, de gran calidad, entonces creo que debe ser un aprendizaje".













"Se ven mejoras pero debemos estar aún más concentrados, tener más autocrítica, y estoy confiado que ya va a llegar el momento que se nos empiecen a dar las cosas, empieza a crecer y sea todo más consistente", aseveró dolido el back platense.









Consideró que "Por momentos creo que perdemos la paciencia, nos cuesta manejar esas situaciones, se cometen errores, y en este partido en particular hubo indisciplina. Eso nos trajo problemas, porque ellos se posicionaban en nuestro campo, y a partir de eso se hacían fuertes"









Finalmente, el jugador formado en Los Tilos de La Plata, sostuvo que "Siempre te golpea perder, te deja más tranquilo el hecho de que se hizo todo para ganar y ellos aprovecharon los errores nuestros, pero todas las derrotas duelen como esta".









A su turno, Matías Alemanno, comentó que "Hubo cosas muy buenas, pero caemos en lagunas e irregularidades que no son propias de este nivel; hay que trabajar mucho. Suena repetitivo pero es así. Tenemos que seguir... No quiero ser pesimista, pero esas irregularidades no nos ayudan para ganar estos partidos".









"Fue raro, porque hicimos cosas muy bien, pero los errores te los hacen pagar. En el segundo tiempo tuvimos errores graves y fueron tries de ellos", destacó el segunda línea cordobés. Además, consideró que "A este nivel, los errores cuestan caros. Y nosotros no sólo no tenemos que hacer errores, sino que tenemos que aprender a aprovechar los errores de los demás."