Un empate que no modifica nada

No se habían acomodado en el partido cuando a los 4' Atlético, donde debutó como entrenador Ricardo Zielinski, se puso en ventaja tras una doble pared entre Fernando Zampedri y David Barbona, quien definió con un tiro rasante por el centro del área. El tanto desacomodó a Patronato, que debió hacerse cargo de la iniciativa del encuentro y le cedió la contra a Atlético.





Sin embargo, el control del balón de los locales fue improductivo y sólo tuvo una ocasión de empatar a los 43', cuando tras una buena maniobra personal de Fernando Tellechea, Guillermo Acosta despejó en la línea el remate del delantero entrerriano, el rebote fue pifiado por el mismo jugador de los entrerrianos, se elevó y pegó en el travesaño.





La parte final tuvo a Patronato como exclusivo dominador de las acciones, arrinconó a Atlético contra el arco de Cristian Lucchetti y creó varias situaciones gol, previo al empate que llegó a los 21'.Tras una buena maniobra ofensiva del Patrón y un fallido despeje de la defensa de Atlético, Damián Arce, desde afuera del área y luego de una cesión de Tellechea, marcó el empate con un potente remate bajo al palo derecho de Lucchetti.





El gol de la igualdad tranquilizó a Patronato, que bajó la intensidad y el partido se emparejó, para llegar al final con un justo empate. Patronato, donde es posible que no continúen ni su entrenador Rubén Darío Forestello y el arquero Sebastián Bertoli, ídolo y estandarte del equipo (abandonaría el fútbol), concluyó el certamen con 34 unidades y el objetivo de mantener la categoría cumplido. Atlético, por su parte, finalizó con un punto menos (33) y pensando en mejorar la campaña en la temporada venidera.





Síntesis





Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Abel Masuero, Iván Furios y Lucas Marquez; Alejandro Gagliardi, Marcelo Guzmán, Damián Lemos y Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga. DT: Rubén Forestello.





Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Alejandro Montiel; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y David Barbona; Cristian Menéndez y Fernando Zampedri. DT: Ricardo Zielinski.





Goles:PT 4' David Barbona (AT), ST 21' Damián Arce (P). Cambios: en el primer tiempo, 6'. Gabriel Graciani por Alejandro Gagliardi (P). En segundo, Franco Quiroga por Rodrigo Aleindro (AT), Luis Rodríguez por Cristian Menéndez (AT), 23'. Mauricio Carrasco por Matías Quiroga (P), 25'. Javier Mendoza por Guillermo Acosta (AT), 37' Lautaro Comas por Damián Arce (P). Amonestados: Fernando Tellechea (P) y Damián Lemos (P), Alejandro Montiel (AT), Cristian Menéndez (AT), Ignacio Canuto (AT), Leonel Di Plácido (AT), Árbitro: Ramíro López. Estadio: Presbítero Grella, de Patronato.





