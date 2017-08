Un exUnión sigue afilado en México

Kike (ex Defensa y Justicia, Unión y Argentinos Juniors) marcó sus goles a los 28 y 79 minutos de juego en el estadio Nemedio Diez de Toluca, mientras que el tercer tanto lo concretó Carlos Esquivel.





En Toluca, dirigido por el argentino Hernán Cristante, jugó además el ex San Lorenzo Pablo Barrientos, mientras que en Dorados fue titular el ex Newell''s Old Boys Daniel Hachen.





El argentino Germán Cano (ex lanús, Chacarita y Colón) marcó el gol del triunfo de Pachuca ante Cimarrones de Sonora por 1 a 0, en un compromiso desarrollado en la ciudad de Hermosillo, por el Grupo 8. Tijuana venció de local a Puebla por 1 a 0 con gol del estadounidense Paul Arriola, por el Grupo 4, señaló SoccerWay.









En Tijuana jugaron como titulares los argentinos Alejandro Donatti (ex Tigre y Rosario Central), Enzo Kalinski (ex San Lorenzo), Víctor Malcorra (ex Unión, Aldosivi y CAI) y Damián Pérez (ex Arsenal y Vélez), y en el segundo tiempo Juan Lucero (ex Defensa e Independiente), Damián Musto (ex Rosario Central) y Gustavo Bou (ex River, Gimnasia y Racing), mientras que en Puebla lo hicieron Carlos Salom (ex Olimpo y All Boys) y Federico González (Independiente y Rafaela).





Otros resultados de anoche: Celaya 1 (Diego De la Tejera)-Pumas 1 (Luis Quintana), Mineros de Zacatecas 1 (Roberto Nurce)-Necaxa 2 ( Miguel Angel Ponce y Pablo Velázquez). Esta noche culmina la jornada con los partidos Alebrijes-Veracruz, América-Atlas, Tigres-Cruz Azul y Guadalajara-Juárez.



Enrique Triverio marcó anoche dos goles en el triunfo de Toluca ante Dorados de Sinaloa, por 3 a 0, en un cotejo por la segunda jornada del Grupo 1 de la Copa México.