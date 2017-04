Un juez pidió el arresto de Cuauhtémoc Blanco por sus vínculos con sicarios

Cuauhtémoc Blanco está involucrado en un nuevo escándalo: un presunto criminal afirmó que el ex futbolista le pagó USD 10.500 por asesinar a un empresario.





El supuesto sicario identificado como "José N", declaró ante un juez de Morelos y reconoció sus vínculos con el ex capitán de la selección de México. En este contexto, el magistrado exigió el arresto del actual alcalde de Cuernavaca.





Según informó el abogado defensor del famoso futbolista, José de Jesús Guízar, se espera que en las próximas horas la notificación se establezca de forma oficial, ya que la fiscalía exigió la aprehensión de Blanco luego de la audiencia celebrada el jueves pasado.





Las acusaciones se basan por los delitos de homicidio calificado como autor intelectual o inductor y asociación delictuosa.





El acusador señaló ante el juez que fue contratado por el goleador azteca, junto a uno de sus colaboradores más cercanos, Juan Manuel García Bejarano, para asesinar al empresario Juan García, concesionario de la Feria Cuernavaca 2017 –una de las fiestas tradicionales del municipio-, quien fue encontrado muerto el 6 de abril.





Sin embargo, fuentes de la fiscalía negaron que se hayan librado órdenes de arresto por la muerte del empresario y que sólo el juez exigió vincular a proceso al acusado por homicidio calificado, y dar un plazo de tres meses al Ministerio Público para el cierre de las investigaciones.





En una carta publicada a través de las redes sociales, Cuauhtémoc Blanco explicó que se enteró de "las infundadas y absurdas declaraciones a través de las instituciones de Morelos, que trágicamente se encuentran coptadas por Graco Ramírez", un ex funcionario opositor al alcalde de Cuernavaca.





"Manifiesto profundo dolor porque se me inculpe de algo que evidentemente no hice. De forma responsable y velando por que la verdad salga a la luz, reitero mi compromiso en colaborar con las instancias federales para que de forma inmediata los mexicanos puedan saber con plenitud lo que ocurrió y la trágica realidad que nos aquejan las personas que actualmente detentan el poder en Morelos", concluyó el ex jugador.