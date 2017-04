Un Lobo para cortar y jugar

Nacido en la ciudad entrerriana de Chajarí, el 27 de agosto de 1991, el primera línea del Club Estudiantes de Paraná , volvió de Europa, y dio rienda suelta a nuevos objetivos. Se trata de una barbería, ubicada en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en Crespo 2659, en donde, además de llevar adelante los gajes de un peluquero, sirve como un lugar de encuentro.





LOBO 8.jpg UNO Santa Fe







Don Lobo es el nuevo emprendimiento de este argentino que tuvo la suerte de probar suerte en el rugby profesional, y que lo llevó a integrar seleccionados nacionales como Pampas XV y Los Pumas.

"Esta idea surgió cuando tenía 15 años, porque mi papá es peluquero, es decir, que viene de familia. En el caso de mi mamá, tiene un bar, un bodegón como los de antes. Hice el curso a la par que iba a la escuela, aprendí a cortar en el negocio de mi papá, así que ahí adquirí experiencia", le dijo a Ovación, Nahuel Lobo.





LOBO 7.jpg UNO Santa Fe







Y agregó: "Así me compraba los botines, porque ya había empezado a jugar al rugby, o para los viajecitos que hacíamos con Curiyú, mi club en Chajarí, me lo sustentaba con la peluquería. Luego se fue dando el tema del deporte, tuve que dejar este oficio de lado, me vine a Paraná a jugar, y al tiempo me fuí a Europa".





"Mi padre es santafesino, tenía una casa acá, así que yo a los 17 años me vine desde Chajarí a Santa Fe, a vivir, porque tenía dónde hacerlo, pero me tomaba el Fluviales para ir los martes y jueves a los entrenamientos en Estudiantes. De vuelta de Francia, decidí radicarme en Santa Fe, porque si bien juego al rugby en Paraná, me gusta desenchufarme un poco del deporte, sobre todo que hoy exige mucho para jugarlo", admitió Lobito, como se lo conoce, a este humilde jugador, que ha sabido generarse un norte, y lograr crecer por méritos propios, en todos los sentidos.





LOBO 6.jpg UNO Santa Fe







La vuelta a casa

"Hace un tiempo tomé la determinación de volver a la Argentina, porque quería vovler a sentir lo que es el amateurismo, lo lindo que es, y que no deja de ser lo que uno mamó de chico. Me tuve que volver a la realidad, comenzar a trabajar, porque al rugby regresé a Estudiantes, y pensé «qué más lindo que dedicarme a algo que fue parte siempre de mi vida»", sostuvo el integrante del plantel superior albinegro.









LOBO 5.jpg UNO Santa Fe







Posteriormente explicó: "Este emprendimiento fue volver al oficio de peluquero, puse esta barbería, que también tiene un bar, que va de la mano con la historia de mi vieja. El objetivo es volver a las viejas costumbres, a charlar, a hacer amigos, a dejar un poco el teléfono de lado, disfrutar el ambiente, y cortarte el pelo y la barba, que es más que nada una excusa. La idea es que la gente lo use como lugar de reencuentro".









LOBO 4.jpg UNO Santa Fe











Gran experiencia

En relación a cómo fue su paso por el rugby rentado, comentó: "En Europa estuve siete años jugando al rugby como profesional, en el cual me fue muy bien. Estuve seis años en Montpellier, uno un Carcassone, y medio año dando vueltas, recuperándome por una serie de lesiones que padecí. Agradezco a Dios la posibilidad que me brindó de poder disfrutar, y sobre todo, de hacer y vivir de lo que me gusta, que es jugar al rugby".





LOBO 3.jpg UNO Santa Fe







"Necesitaba volver a nuestro país, estar cerca de mi familia, de mis amigos, y disfrutar de lo que es el amateurismo. En mi regreso a Estudiantes, volví a sentir la pasión, que no perdés con jugar profesionalmente, pero sí tiene otro sabor. No tengo las puertas cerradas de volver a Europa, porque hay posibilidades de hacerlo, pero ahora estoy enfocado en este emprendimiento, junto a mi hermano y un grupo de gente que me ayuda mucho", sostuvo el jugador formado en Chajarí.





En cuanto a cómo fue recibido por la gente de Estudiantes, fue contundente al destacar: "La gente del CAE me recibió de mil maravillas, no puedo decir nada, porque es como que regresé a mi casa. Llegué, y me sumaron rápidamente, como uno más, y por eso, martes y jueves me vuelvo de Paraná, con la sonrisa de punta a punta".





LOBO 2.jpg UNO Santa Fe







El rugby argentino

"Creo que en todos los estamentos, el rugby nacional ha crecido increíblemente, sobre todo, en relación a cuando yo me fui a Europa. Admiro la pasión, la entrega y todo lo que dan los chicos, sabiendo que tienen los objetivos bien claros. Por eso hay que estar muy bien entrenado para entrar a una cancha, porque sino se termina pasándola mal".









LOBO 1.jpg UNO Santa Fe







"Mi paso por Los Pumas es una de las cosas que me instó a volver, ya que la UAR tomó la determinación de no convocar a los jugadores que están en Europa. Por lo tanto, tengo el sueño más que despierto, volver a ser tenido en cuenta para la franquicia de Jaguares o el seleccionado nacional", consideró el exprimera línea del Montpellier francés.





"La gira que realizó el plantel superior del CAE fue bueno, pero creo que lo más importante era lograr la unión del grupo", finalizó.