Un nuevo capítulo de la novela: ahora Lucas Alario intimó a River

La novela entre el exdelantero de Colón Lucas Alario y River tras su pase a Bayer Leverkusen parece no tener fin, y mucho menos feliz. Después de que el Millonario se tomara su tiempo para enviarle el transfer al jugador santafesino para que pudiera debutar en su nuevo equipo, ahora el punta intimó al club de Núñez.





¿Qué pasó? El Pipa envió una carta documento en la que reclama el 15% que le corresponde tras su venta al conjunto Alemán, cifra que al parecer River aún no abonó. Pero la cosa no termina acá, porque si los dirigentes del Milonario no le depositan ese dinero al futbolista, el equipo de Gallardo podría ser sancionado hasta con la quita de puntos, según informó TyC Sports.