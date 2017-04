Un panorama incierto

La grave lesión de Zlatan Ibrahimovic (rotura de ligamentos cruzados) golpeó fuerte al Manchester United y otra mala noticia podría confirmarse en las próximas horas, y ésta resonaría también en Argentina

Es que además de la figura sueca, Marcos Rojo tuvo que salir promediando el primer tiempo del encuentro ante Anderlecht.













Si bien los primeros estudios arrojaron una rotura parcial, por estas horas el defensor se someterá a otros análisis para comprobar si efectivamente no tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.Si se confirma la lesión más grave, el próximo entrenador de la Selección argentina no podrá contar con el ex Estudiantes para lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas.