Un relator explotó de bronca contra los jugadores después del empate

Daniel Mollo, relator radial de la campaña de Boca, estalló de bronca por la actuación de Argentina ante Venezuela, que terminó con una nueva frustración del equipo nacional.





Antes de que termine el partido le cambió el nombre a los jugadores en el relato y evocó a jugadores campeones del mundo en el Mundial '78, en el '86, a Batistuta y a Martín Palermo.





"Ahí está Bertoni para el tiro de esquina"; dice en uno de sus pasajes. "Lo espera Houseman en el área que con la vinotinto se hubiera hecho un picnic sabiendo que había vino tinto", disparó.





Cuando el partido estaba terminando comenzó con un rosario de insultos: "¿Dónde están aquellos dirigentes que destruyeron el fútbol argentino?", disparó entre otros improperios.





"¿Qué me vienen a comparar con Maradona? Su vida es su vida. No me rompan las pelotas. Estos en vez de analizar el partido agarran el telefonito para ver cuantas minas le dieron 'like'... ¡Like las pelotas! No hablen con la prensa, los periodistas somos unos hijos de puta porque mentimos pero una sola cosa digan en cadena: perdón", cerró.