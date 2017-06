Un santafesino suena con fuerza para hacerse cargo del arco de River

En el marco de esa búsqueda ya empezaron a sonar los nombres de dos exjugadores de River, cuyos contratos con sus respectivos equipos vencen a fin de mes. El santafesino Leandro Chichizola y Germán Lux son lo que cuentan con chances de volver a ocupar el arco Millonario. Ambos son opciones viables debido a tres factores: llegarían con el pase en su poder, cuentan con una importante trayectoria, tienen un profundo conocimiento del club aunque en este sentido el nacido en San Justo tendría una pequeña ventaja en la consideración del DT y los dirigentes.









Chichizola estuvo las tres últimas tres temporadas en el Spezia Calcio de la Serie B de Italia. El arquero de 27 años, cuyo contrato con el club de Liguria vence el 30 de junio, ya se despidió de los hinchas a través de las redes sociales y aún no ha firmado su incorporación a ningún otro equipo.









En tanto Lux, de 35 años, viene de tener una gran temporada con el Deportivo La Coruña en España, pero el club aún no le hizo ninguna oferta para renovar su contrato. De dejar el conjunto gallego, podría regresar al Millonario con el pase en su poder. Sin embargo, en las últimas horas, el Sevilla del Toto Berizzo se mostró interesado en contratarlo y eso podría significar un obstáculo para su regreso a Núñez, donde jugó entre 2002 y 2006.









Otro nombre que surgió es el del ex Arsenal, Cristian Campestrini. El arquero de 37 años recientemente se desvinculó del Puebla de México, luego de una temporada en la que perdió la titularidad por una serie de errores graves en el tramo final. Aunque River no debería desembolsar dinero por su pase, se trata de un jugador que no llega en buen nivel y eso implicaría una traba debido al gran compromiso que implica la Copa.













Descartados Marcelo Barovero, quien hace un año decidió irse de River por motivos personales para recalar en México, y Franco Armani, porque ya jugó en la presente Libertadores con Atlético Nacional de Medellín, Gallardo deberá tomar una decisión difícil en un corto lapso. "El Millonario" disputará su partido de ida de los octavos de final de la Copa el próximo martes 4 de julio ante Guaraní en Paraguay.