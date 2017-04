"Un técnico de cuarta este Don Paoli"

Duro. Durísimo. Carlos Bilardo se irrita cada vez que tiene que hablar sobre Jorge Sampaoli. En su programa radial, le volvieron a sacar el tema del próximo entrenador de la Selección. Y el Narigón fue con todo. "No me ponga nervioso. Hábleme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. Usted tiene que hablarme de Beckenbauer, de Menotti... pero no de cualquiera como este Don Paoli (Sampaoli). ¿Usted dice que va a ser el técnico de la selección argentina? Ya lo veremos", dijo.









Sí, en su afán por criticar a Sampaoli, el Narigón llegó a nombrar de manera positiva a César Luis Menotti. No fue la primera vez que Bilardo se pronuncia de esta manera.

"Sampaoli no sirve para nada y sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron cuerda", había dicho cuando empezó a sonar su nombre como reemplazante de Bauza. "Si Sampaoli viene a Argentina, me tomo un barco y me voy a Uruguay", prometió.