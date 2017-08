Un viejo deseo de Eduardo Domínguez

Pero la intención del DT no es nueva, dado que el año pasado y antes de comenzar el último torneo cuando Domínguez era el entrenador de Huracán los dirigentes del Globo inscribieron a Llanos pero finalmente la operación no pudo cristalizarse. Por lo cual el técnico sabalero lo viene siguiendo desde hace tiempo y en consecuencia no llamó la atención que nuevamente apuntara al delantero trasandino.





Llanos de 28 años hizo toda su carrera en el fútbol chileno (Huachipato, Deportes Concepción, Palestino y Rangers) y llegó a la U Católica en 2014 firmando un contrato por cuatro temporadas con una cláusula de rescisión que según averiguó Ovación es cercana a los 3.000.000 de dólares, cifra que obviamente Colón no pagará y eso sin dudas que resulta un impedimento para avanzar en las gestiones.





De todos modos y por lo que pudo averiguar Ovación, la dirigencia rojinegra no está convencida de comenzar las gestiones dado que no les termina de convencer el jugador y además una de las cuestiones que tienen en cuenta es precisamente que está lesionado.





Este miércoles Universidad Católica enfrenta a Huachipato por los octavos de final de la Copa Chile, pero Llanos no fue convocado dado que padece una distensión en los isquiotibiales. Justamente ese es el punto en contra que tiene el delantero dado que padeció varias lesiones musculares en los últimos tiempos. Con la camiseta de la U Católica disputó 75 partidos y marcó 30 goles.

Este martes dábamos cuenta del interés de Colón por el delantero chileno David Llanos que pertenece a la Universidad Católica. Ovación se comunicaba con la dirigencia rojinegra que reconocía la información pero manifestaba que más que nada tenía que ver con el deseo del cuerpo técnico conducido por Eduardo Domínguez. Y luego Gustavo Debeza representante de Llanos admitía que Domínguez pretende contar con el punta pero que no existen gestiones formales entre los clubes.