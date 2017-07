Una de cal y otra de arena para Regatas en la Liga de Honor

El pasado fin de semana se llevó a cabo una fecha de la Liga de Honor de waterpolo, donde Regatas de Santa Fe, que tenía dos compromisos en casa, estaba ante la posibilidad de cortar en la cima, pese a que todavía queda mucho terreno por recorrer. Se sabía que se le venían dos verdaderas pruebas de fuego pero, a su vez, eran la gran medida para plasmar sus condiciones para luchar por el título.





El gran duelo fue el del sábado, donde se midió contra uno de los mejores equipo del país y con el que compartía la cima del certamen, Gimnasia y Esgrima de Rosario. Hasta ese momento, ambos habían ganados todos los encuentros (6) y, por eso, el que se impusiera tendría un plus. Por consiguiente, se entendía que la batalla en el agua estaba garantizada.





Sin embargo, al parecer no hubo equivalencias y los rosarinos terminaron ganando el partido por un claro 10-4, que no hizo otra cosa más que resaltar cuál anduvo mejor durante los 40'. Si bien es cierto que se trató de un duro revés para los santafesinos, la realidad es que aún no definió nada y que había poco tiempo para lamentos, ya que al día siguiente se venía otro rival de fuste.





Quizás un poco golpeados, el elenco de Facundo Bertoncini saltó a la pileta el domingo entendiendo que ahora se las verían contra el último campeón provincial, que venía en levantada. Sin embargo, el equipo no se anduvo con vueltas y prácticamente pasó por encima a su rival de la Cuna de la Bandera, con un sólido 12-7. Esto no hizo otra cosa que ratificar la personalidad de un plantel que se hace fuerte en los momentos más complicados.





Con este panorama, Regatas quedó como único perseguidor de GER, al cabo de los primeros ocho partidos. Ahora se viene un raid como visitante para los de la capital provincial, después del parate por un mes. La jornada también arrojó estos resultados: Moreno 9-SUTHER 16, Sportsmen 10-Provincial 11, Independiente 4-GEBA 7, River 5-SUTERH 20 y Sportsmen 7-GER 18.





Posiciones

1º) GER 24

2º) Regatas 21

3º) Provincial 15

4º) GEBA 12

5º) SUTERH 9

6º) River 7

7º) Independiente 4

8º) Sportsmen 4

9º) Moreno 4





Próxima fecha

A disputarse el 2 y el 3 de septiembre, tendrá estos choques: GEBA-River, Independiente-Moreno, Provincial-GER, SUTERH-Regatas, GEBA-Moreno, Independiente-River y Sportsmen-SUTERH.