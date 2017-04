Una entrevista trucha a Messi en la radio sacudió a las redes sociales

Con el hashtag #MessiEnVorterix los oyentes comenzaron a tuitear "declaraciones creíbles" y muchas de ellas "polémicas" que podría haber dicho el rosarino en diálogo con Mario. La cuenta oficial de Vorterix se dedicó a retuitear los mensajes que consideraban más posibles de haber surgido de la boca de Lionel.

Una de las declaraciones falsas que se reprodujo entre los usuarios rosarinos fue la que decía: "No pienso terminar mi carrera en Ñuls: no soy nostálgico. Mi único vínculo con el fútbol argentino es la selección".

Embed #MessiEnVorterix Messi le contó a Mario Pergolini en @Vorterix que perdió un contrato millonario con Gillette por no afeitarse. pic.twitter.com/SI1ikNy9jt — Adrián Elbio Lugano (@adrianlugano) 25 de abril de 2017

Otras frases inventadas por los oyentes fueron: "No guardo rencores contra Pekerman" No me puso en el 2006 por qué no estaba preparado"; "Con Antonela esta todo bien, no me separe, no inventen"; "Aprendí mucho de Riquelme"; "No tengo problemas con Icardi".





Entre los análisis que los conductores hicieron al aire, Marcelo Gantman apuntó que la forma de construcción de las declaraciones de los oyentes era en base a la narrativa propia de Maradona.