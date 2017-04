Una mujer que hace historia

La jujeña Alejandra Marina Oliveras (33-3-2, 16ko) –radicada en Santa Fe hace más de 10 años– sigue acrecentando su historia, en esta ocasión con otra resonante victoria. En esta oportunidad, logró el quinto título de su carrera al derrotar a la mexicana Lesly Explosiva Morales (7-8-1, 2ko) por puntos y se quedó con la corona superpluma de la WPC, en un festival realizado recientemente en Cutral Có, Neuquén.













"Estoy muy emocionada. Quiero dedicar este cinturón al intendente de Cutral Có, porque si no fuese por él no estaría acá después de 20 meses sin actividad, porque no me permitían pelear. Ganamos el quinto cinturón", comentó Locomotora después del combate, que tuvo una importante cantidad de público.













La pelea fue muy dura, por momentos electrizante, con el estilo técnico de Oliveras y la actitud aguerrida de Morales, que fue siempre al frente mostrando una llamativa capacidad de absorción de golpes y una destacada guapeza. Los jurados fallaron en favor de Locomotora, dos de 100-90 y otra de 100-80 (Sandro Rodríguez, Enzo Bastías y Cielo Contreras).













Ya casi una santafesina por adopción, Oliveras es la primera mujer en llegar a cinco cetros mundiales en las categorías supergallo (CMB), ligero (AMB), pluma (OMB), superligero (CMB) y superpluma (WTC), lo que la llevó a ser parte de los Récords Guinness.