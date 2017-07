Maradona está en Nápoles para ser condecorado como "ciudadano honorario" y la ciudad está revolucionada con su presencia.





descontrol de maradona.jpg









Al ver el revuelo que se originó, el Diego decidió bajar para saludar, se subió al techo de una camioneta y entonó los clásicos "quien no salta es juventino" y "he visto a Maradona". Justamente en esta segunda canción, el ex futbolista abrió su camisa para brindarle su corazón a la gente.





Embed https://youtu.be/JY-9zqRFpn8













Pero lo que muchos criticaron fue en el visible estado de ebriedad que tenía. En sus gestos, en sus palabras y hasta el momento de cortar una torta se notó que su estaba era realmente preocupante.











Embed https://youtu.be/pAyLziYYFOk









Muchos medios se hicieron eco de la situación y, nuevamente, dejaron de lado la idolatría para criticar su eufórico estado.