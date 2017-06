Una renovación importante del plantel

Y a esos jugadores hay que sumarles los nombres de Jorge Broun quien se fue al Ludogorest de Bulgaria, Gerónimo Poblete que se quedó con el pase en su poder más allá de que se habla de un resarcimiento económico que recibirá Colón cuando el volante sea transferido. Por su parte, Facundo Pereyra analiza algunas alternativas pero está claro que el club no hará uso de la opción (600.000 dólares). Mientras que se aguarda por Iván Torres que existen intenciones de que siga pero solo a través de un nuevo préstamo.





Pero más allá de estos casos hay algunos nombres que no saben que será de su futuro, dado que los dirigentes rojinegros por el momento no les comunicaron nada. Son los casos de Lucas Ceballos, Adrián Bastía y Jorge Carranza quienes por ahora no recibieron ninguna propuesta formal para continuar. A ese combo hay que sumarle a Clemente Rodríguez que desea quedarse pero lo que le ofrece la dirigencia no lo conforma y por eso podría seguir su carrera en Guaraní.





El que tampoco continuará es Yamil Garnier, quien venció su contrato y más allá de terminar jugando el torneo como titular y anotar un gol en el Clásico los directivos y el cuerpo técnico consideran que cumplió un ciclo y en consecuencia seguirá su carrera en otro club.





La idea de Domínguez es la de renovar el plantel y sumar algunos refuerzos de jerarquía, teniendo en cuenta que son muchos los que se van y por eso pretende que se produzca un recambio importante en todas las líneas. De allí que la dirigencia esté abocada a cumplir el deseo del DT que no se conforma con lo hecho y por ese motivo apuesta por armar un equipo de jerarquía.

























