Una señora de 79 años manejó un Fórmula 1

Rosemary Smith, ex piloto de Rally, juntamente a la gente de Renault se animó a manejar el auto de Fórmula 1. La señora irlandesa en pocos días cumplirá 80 años.

El actual piloto de la escudería francesa, Jolyon Palmer, le dio los consejos pertinentes para que pueda conducir el Renault F1 sin inconvenientes. Rosemary salió a pista en el circuito de Paul Ricard dando algunas vueltas y batiendo el récord para el Guinness, siendo la mujer más longeva en manejar un auto de Fórmula 1.

Luego de acelerar los 800 hp del Renault, Rosemary solo expresó: "No voy a reemplazar a Palmer pero no he sido tampoco la más lenta con este auto".





Fuente: Carburando