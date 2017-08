Unión: cómo terminó el torneo 2016/2017 y cómo arrancaría la Superliga

Sin embargo, luego de un paso en falso que dio en Belgrano de Córdoba, el entrenador no tuvo otra seria propuesta para continuar con su carrera como DT y vio en Unión al oportunidad propicia de reincertarse en el fútbol grande. En tanto, el club vio en Madelón a un entrenador con pasado exitoso y el de mejor espaldas para afrontar un difícil momento que se desató tras una mala segunda rueda de campeonato.





En esta ocasión, sin embargo, el club decidió contar con la figura de un mánager, que llego con antelación a la designación de Madelón. Su tarea junto a la de los dirigentes fue importante para decidir los primeros jugadores que no serían tenidos en cuenta como aquellos a los que sí se intentaría renovarles sus respectivos contratos.









En el arco no habrá demasiadas variantes, ya que Nereo Fernández seguirá siendo el titular, mientras que se llegó a un acuerdo con Matías Fidel Castro, a quien se le renovó el contrato por tres temporadas en un claro mensaje que está la decisión política en que se haga dueño del arco una vez que el oriundo de La Brava decida colgar los guantes.





En la última línea, tras una tormenta que pareció desatarse por el encontronazo entre Emanuel Britez y el directivo Esteban Aignase, las aguas se calmaron para que el santafesino se quede en el plantel. Sin embargo, el equipo perdió a Rodrigo Erramuspe, que se fue a jugar al DIM de Colombia tras pagar la cláusula de salida, mientras que Leonardo Sánchez fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda y se perderá el arranque del torneo. Por su parte, la decisión fue no renovarle a Nahuel Zárate, quien se fue a Atlético Tucumán y ahora se le busca reemplazante tras el frustrado regreso de Guillermo Cosaro.





Por su parte, en el mediocampo se decidió no renovarle a Diego Villar, no se pudo retener a Santiago Magallán y tampoco no se hicieron los esfuerzos para mantener a Guido Vadalá. Lo mismo ocurrió con el paraguayo Diego Armando Godoy y con el mediocampista Martín Rivero. Además, Madelón optó por no contar con Mauro Cejas, uno de los refuerzos que llegaron en el marcado estival.





En cuanto a la delantera, el DT le comunicó a Federico Anselmo que no está en sus planes. Vale recordar que el ex-Estudiantes llegó por pedido del Francés y que el club erogó una buena suma de dólares para comprarle la mitad de su ficha.





En cuando a las caras nuevas son seis: los defensores Damián Martínez y Jonathan Bottinelli, y los volantes Damián Arce, Diego Zabala, Julián Vitale y Claudio Aquino. En tanto, como lo adelantó Madelón en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Rosario Central (1-0) se buscan seis refuerzos más de jerarquía.





El equipo que terminó jugando el campeonato 2016/2017:

Matías Castro; Brian Blasi, Rodrigo Erramuspe, Jonathan Fleita y Lucas Pruzzo; Lucas Algozino, Santiago Magallán, Nelson Acevedo y Bruno Pittón; Diego Villar; y Lucas Gamba. Este fue el equipo que terminó jugando ante Boca, donde estaban lesionados Nereo Fernández, Emanuel Britez, Leonardo Sánchez y Franco Soldano, mientras que por decisión del DT ya no jugó más Nahuel Zárate, quien fue titular en gran parte del campeonato.





El equipo que arrancaría la Superliga 2017/2018:

Nereo Fernández; Damián Martínez, Emanuel Britez, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Claudio Aquino; Lucas Gamba y Franco Soldano.

Vale recordar que todavía no estará en condiciones de ser tenido en cuenta Leonardo Sánchez, y que para el momento que esté en óptimas condiciones seguramente volverá a ser titular en la zaga, desplazando del equipo a Damián Martínez para que Britez se mueva al lateral derecho.

La principal novedad de Unión en relación al campeonato pasado está dado en el banco de los suplentes, ya que los dirigentes abrocharon el regreso de Leonardo Madelón, a tan solo ocho meses de haber renunciado aduciendo que sus pretensiones deportivas no coincidían con las de los dirigentes.