Unión sumó un punto con gusto a poco ante San Martín en San Juan

Arrancó entretenido y de ida y vuelta el partido entre San Martín de San Juan y Unión. En el comienzo el local tuvo una chance mediante una pelota quieta. La bajó dentro del área Gelabert y Mattia remató por arriba del travesaño.









En la acción siguiente, avisó Soldano con una media vuelta que se fue cerca del caño derecho del arco custodiado por Ardente. El elenco local con la postura de ir a buscar el partido y el visitante presionando mucho la salida de los sanjuaninos para forzar el error del Santo.





Embed PT 16' | Partido parejo en #SanJuan Avisó el Tate primero con Soldano y San Martín busca el arco de Nereo Fernández https://t.co/YMItTIuvIi pic.twitter.com/00s6spFUC2 — Uno Santa Fe (@unosantafe) 9 de abril de 2017







En 10' no había un claro dominador de las acciones dado que los dos equipos se repartían la posesión del balón aunque con el correr de los minutos el elenco rojiblanco fue mejorando y adelantándose en la cancha. Sin embargo el conjunto que conduce Néstor Gorosito trataba de salir de la presión y jugar en campo rival.







Sanjuanina.jpg















Sin acciones de peligro, el partido no se terminaba de armar y por momentos estaba lejos de ser bien jugado, ya que no existía precisión en el manejo del balón y el mismo estaba mucho afuera del campo de juego. Eso hacía que sea un cotejo trabado,muy disputado, pero bastante aburrido.





Aquellas buenas intenciones de los primeros minutos se fueron diluyendo y ambos equipos comenzaron a neutralizarse, más allá de que siempre parecía que Unión tenía mayor potencia como para lastimar en ataque, aún cuando hasta allí Ardente era un espectador de lujo al igual que Nereo Fernández.





En media hora de juego el partido era a todas luces decididamente malo, ya que ambos equipos no tenían claridad en ataque ni siquiera pausa como para intentar hacer algo distinto. Abundaban los pelotazos y las jugadas divididas.Pero además no existían sociedades futbolísticas y todo se limitaba a correr y meter.





Pero en un arresto individual de Martínez y una asistencia para Dening hizo que el Santo tuviera la chance más clara. El delantero encaró a Nereo se fue abriendo y cuando intentó rematar fue Nelson Acevedo quien le birló el balón e impidió que el conjunto local se pusiera en ventaja.





En los minutos siguientes pasó poco, apenas un remate del paraguayo Diego Godoy que se fue un par de metros por arriba del horizontal. Para destacar en la mitad de la cancha, el trabajo de Acevedo, en la contención pero también para darle cierto criterio a la distribución del balón.





A los 43' Rusculleda arrancó por la derecha, encaró al centro y sacó un remate muy potente, pero Fernández achicó bien dio un par de pasos hacia adelante y el balón terminó en sus aguantes. El 1 rojiblanco hizo fácil lo que parecía más complicado.





De esta manera se consumieron los primeros 45' en donde quizás San Martín estuvo un poco más cerca por aquella maniobra de Dening que no pudo resolver. No obstante, está claro que el empate era justo ya que ninguno de los dos equipos sumaba méritos como para ganar.





En el arranque del segundo tiempo, un buen centro de Mauro Pittón encontró la cabeza de Franco Soldano pero no pudo darle potencia al testazo y el balón terminó en las manos de Ardente. En los primeros minutos se observaba un Unión más ambicioso decidido a buscar el resultado.





Y un minuto más tarde una arremetida de las que son habituales en Emanuel Britez terminó con un remate esquinado del lateral derecho que se fue cerca del caño derecho. Un comienzo auspicioso del Tate con mayor entusiamo, que tuvo una segunda para Soldano, pero el punta remató débil.









En 5' Unión había hecho más que en toda la primera etapa ya que llegó varias veces al arco sanjuanino pero le faltó precisión como para definir. De todos modos con el correr de los minutos San Martín se adelantó y a los 12' estuvo muy cerca de marcar.





Trás un centro por derecha, Nereo calculó mal, Britez no llegó a cerrar y por muy poco el Santo no se puso en ventaja, ya que Martinez no pudo definir tras una arremetida y el balón se fue por el fondo del arco. Una desatención que le pudo costar caro al Tate.





Y a los 16' Escudero cabeceó dentro del área, pero el balón se fue desviado, fue un nuevo llamado de atención en una pelota que fue por arriba y en donde Unión mostró algunos errores en ese ítem. Por eso a los 20' Gelabert se impuso en el área y con un testazo estuvo cerca de abrir el marcador.









El dominio de los primeros minutos se fue diluyendo y en base a las ganas y la obligación por jugar como local, el Verdinegro comenzó a superar a Unión más por actitud que por fútbol. Aún así a los dos le costaba mucho elaborar juego y disponer de chances claras.





Una infracción en la puerta del área que le cometieron a Federico Anselmo (reemplazó a Soldano) le dio la chance a Unión por intermedio de un tiro libre de ponerse arriba. Sin embargo el remate de Acevedo se fue por centímetros arriba del travesaño aunque Ardente tenía controlado el balón.









Pero a los 37' Anselmo tuvo el gol en sus pies, tras un contra que encabezó Lucas Gamba por izquierda, quien cedió al ex-Estudiantes que entraba por derecha pero su remate pegó en la cara externa de la red en la situación más clara de todo el partido para el Tate.









Los minutos finales mostraron a los dos equipos arriesgando para cosechar los tres puntos, pero está claro que les faltó precisión y tranquilidad para acertar en los metros finales. Por lo cual el balance de los 90' indican que el resultado terminó siendo justo.





Para Unión está claro que es un buen punto, más allá de que deberá mejorar mucho futbolísticamente dado que en este partido entregó muy poco si se lo compara con lo ofrecido ante Talleres. En aquella oportunidad evidenció una gran contundencia que esta vez no tuvo.





No obstante es importante sumar de visitante, ya que luego de dos derrotas consecutivas obtuvo cuatro puntos sobre seis y ahora volverá a jugar en el 15 de Abril ante Defensa. Además también es bueno para reforzar la confianza y trabajar con tranquilidad sabiendo que de mitad de cancha hacia adelante el cuerpo técnico deberá encontrar variantes para resolver partidos como el de esta tarde.