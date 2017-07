Universitario perdió en Paraná y CRAI se impuso en Grantfield

En los diversos escenarios de la región este sábado se disputó la 3ª fecha en los dos estamentos del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.





En el sur provincial, CRAI se trajo un triunfo con autoridad y punto bonus ante Old Resian de Rosario por 43-14 bajo el arbitraje del rosarino Juan Pablo Spirandelli. En el primer tiempo, los Gitanos se fueron al descanso ganando por 10-7, producto de un try de Emanuel Piermarini más una conversión y un penal de Facundo Beltramino. En el segundo, para los santafesinos hubo dos tries de Ramiro Dolfo, uno de Joaquín Schierano, uno de Jorge Qüesta (h), un try penal y tres conversiones de Facundo Beltramino.





En el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná venció a Universitario de Santa Fe por 31-15 con el referato del rosarino Leónidas Diez.





Jano 2.jpg Jano Colcerniani





Estudiantes (31): Juan Biagini, Exequiel Genzelis Gallinger, Lautaro Gangli; Facundo Ferrer (capitán), Agustín Bustos; Nicolás Sain, Lisandro Uranga, Juan G. Falco; Juan M. Lescano, Tomás Ferreyra; Facundo Otegui, Franco Vartorelli, Juan I. Busson, Fidel González Leites, Fermín González Leites. Entrenador: Héctor Salva.





Universitario (15): Nicolás Mathei, Juan Manuel Espinosa y Luciano Franco; Lucas Vega y Matías Montiel; Giuliano Buccini, Jonathan Díaz y Gonzalo Meza; Lautaro Valentinuzzi y Franco Benítez; Agustín Zalazar, Exequiel Benítez (capitán), Nicolás Rivadeneira, Felipe Nepote y Tomás Digiorio. DT: Martín Valentinuzzi.





Primer tiempo: 5´ Penal Fermín González Leites; 7´ Try Digiorio; 16´ penal Fermín González Leites; 25´ penal Fermín González Leites; 31´ Try Sain; 42´ Penal Fermín Gónzález Leites.





Segundo tiempo: 12´ Try Ferreyra convertido por Fermín González Leites; 17' Drop Benítez; 29´ Try Fidel González Leites convertido por Fermín González Leites; 47´ try Salteño convertido por Benítez.





Ingresaron: En Estudiantes, Leonel Centurión Pérez, Juan Zabalegui, Joaquín Maiztegui, Nicolás González, Juan Segundo Rosas Paz y Gastón Bollo.





En Universitario de Santa Fe, Gabriel Flores, Agustín Dusso, Agustín Bruzzone, Nicolás Salteño, Germán Millaá y Ariel Machado. Incidencias: Amonestados Rivadeneira, Bustos y Ferrer. Expulsado por doble amonestación Ferrer y Díaz.





El clásico rosarino quedó para Jockey Club al superar a Duendes RC por 31-21, mientras que en Sauce Montrull, Tilcara de Paraná sorprendió a Universitario de Rosario por 20-17.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI y Gimnasia y Esgrima (R) 14; Estudiantes 13; Jockey 10; Duendes 9; Tilcara 5; Universitario (SF) 4; Universitario (R) 3; Santa Fe RC 2; Old Resian 1.





La próxima fecha jugarán: Duendes con Estudiantes, Universitario SFe con Tilcara, Universitario R con Santa Fe Rugby, Gimnasia y Esgrima con Old Resian y CRAI con Jockey de Rosario.





En la Zona Reclasificación se dieron los siguientes marcadores: en Cabaña Leiva, La Salle Jobson cayó ante Logaritmo 32-21, CRAR perdió con Paraná Rowing Club 19-15 en la ciudad de Rafaela. En Fisherton, Los Caranchos doblegó a Los Pampas de Rufino 32-19, mientras que Cha Roga perdió con Provincial de Rosario 41-17.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Rowing 14; Los Caranchos 13; CRAR y Provincial 10; Logaritmo 7; La Salle 6; Cha Roga 1; Los Pampas 0. La próxima fecha jugarán: Rowing con La Salle Jobson, Cha Roga con Los Pampas de Rufino, Logaritmo con Caranchos y Provincial con CRAR de Rafaela.