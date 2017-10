Uruguay busca la clasificación ante el débil Bolivia

El partido se jugará a partir de las 20.30 en el estadio Centenario de Montevideo, con el arbitraje del brasileño Ricardo Marques, secundado por sus compatriotas Rodrigo Correa y Guilherme Dias Camilo, y televisación de TyC Sports.





El seleccionado uruguayo viene de empatar como visitante 0-0 ante Venezuela en la ciudad de San Cristóbal y el técnico Oscar Washington Tabárez dijo en las últimas horas que "la única cuenta que hacemos es ganarle a Bolivia. No nos creemos que estamos clasificados y no nos creemos que vaya a ser un trámite este último partido". "Hablamos de eso con los futbolistas, que tengan esa precaución, no den ventajas, y traten de ganar, que sería una cosa maravillosa para todos. Nosotros no nos sentimos clasificados hasta que le ganemos a Bolivia. Ellos no tienen la presión que tienen los que buscan la posibilidad de clasificar y eso lo hace peligroso. Contra Perú, de visitante, hicieron un buen partido", dijo Tabárez, de 70 años, campeón con Boca en 1992.





Con relación al equipo que enfrentó a Venezuela, Gastón Silva (de Independiente) ingresará en el lateral izquierdo por Maximiliano Pereira (Porto), de modo que Martín Cáceres (Hellas Verona) pasará al sector derecho. El ex Boca Rodrigo Bentancur (actualmente en Juventus), jugará en lugar de Cristian "Cebolla" Rodríguez y Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro) estará por Nahitán Nández (Boca Juniors, suspendido. Esos serán los cambios en el mediocampo, para jugar junto con Mathías Vecino y Federico Valverde. En el ataque, la dupla será la misma del partido ante Venezuela: Luis Suárez (Barcelona) y Edinson Cavani (París Saint Germain).





En Bolivia, el DT Mauricio Soria dispuso varios cambios para enfrentar a Uruguay. El defensor Luis Gutiérrez y el delantero Juan Fierro, ambos del Bolívar; y el mediocampista Fernando Saucedo, de Jorge Wilstermann, quienes jugaron en el empate 0-0 ante Brasil. no estarán en el equipo. Tampoco viajó el volante Moisés Villarroel.





Según los diarios bolivianos, la determinación responde al plan orientado a un nuevo funcionamiento de la escuadra verde, diseñado por el cuerpo técnico. Bolivia nunca pudo ganar hasta ahora en Montevideo.





La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en la capital uruguaya fue el 7 de octubre de 2011, cuando los charrúas vencieron por 4-2.





Posibles formaciones

Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Gastón Silva, Giorgian De Arrascaeta, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.





Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Gabriel Valverde, Ronald Raldes, Jordy Candia, José Sagredo, Alejandro Chumacero; Raúl Castro, Jhasmani Campos, Christian Machado; Marcelo Martins. DT: Mauricio Soria.





Arbitro: Ricardo Márques, de Brasil.

Cancha: Centenario de Montevideo

Hora de inicio: 20.30 TV: TyC Sports.

