Ver para creer: Pratto es un "pelotazo en contra"

El delantero argentino Lucas Pratto convirtió un gol en contra en la derrota como local de San Pablo ante Cruzeiro, por 2 a 0, en cotejo jugado anoche por la cuarta ronda de la Copa de Brasil, cuyo campeón se clasificará para jugar la Copa Libertadores de América 2018.





El encuentro se jugó en el estadio Morumbí y Pratto abrió el marcador para Cruzeiro a los 62 minutos y Hudson estableció el 2-0 a los 70.













El miércoles próximo se jugará el desquite en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.





Pratto, ex delantero de Boca, Vélez, Tigre y Unión, convirtió el gol de cabeza al intentar despejar el balón luego de un tiro libre ejecutado por Thiago Neves.





En San Pablo, quien tiene como entrenador al ex arquero Rogerio Ceni, fue titular el argentino Julio Buffarini (ex Talleres de Córdoba, Ferro y San Lorenzo), mientras que en Cruzeiro jugaron Ramón Abila (ex Instituto y Huracán), Alejandro Cabral y Lucas Romero (ambos ex Vélez).