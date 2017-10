Víctor Bottaniz: "Argentina deberá economizar los movimientos"

La Selección se jugará la vida en la altura de Quito, donde intentará sumar una victoria que le garantice como mínimo la chance de jugar el Repechaje frente a Nueva Zelanda, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Claro que si se dan un par de resultados podría lograr el objetivo aún perdiendo.





Sin embargo, para los jugadores argentinos no hay otra posibilidad que no sea la de quedarse con la victoria y quien se refirió a cómo tienen que afrontar este crucial compromiso fue Víctor Alfredo Bottaniz, quien trabajó durante más de 10 años en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y hoy se encuentra nuevamente en funciones similares en Atlético de Rafaela.





Lito habló con Diez en la City, que se emite por FM "X" (103.5), donde contó detalles de cómo tiene que afrontar el cotejo el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, describió la idea de juego que tiene Jorge Célico y que intentará imprimirle al Tri, que ya está fuera de carrera por llegar a Rusia 2018 aunque intentará cerrar la etapa clasificatoria eliminando al subcampeón del mundo.





En el arranque de la charla, Bottaniz fue consultado sobre cómo se imagina que puede llegar a ser el cotejo entre la Selección y Ecuador en el estadio Atahualpa de Quito y destacó: "Será difícil. La situación en la que llega Argentina es complicada, igual considero que si hacen las cosas medianamente bien me parece que no tendría inconvenientes en pasar, pero depende mucho del rendimiento sobre todo en los segundos 20 minutos del complemento, que es donde más se siente. Igualmente hay jugadores que se adaptan bien a la altura, como (Ángel) Di María o (Javier) Mascherano, aunque no sé qué equipo armará Sampaoli".





En otra parte del diálogo hizo referencia al karma de jugar en la altura para los jugadores argentinos y afirmó: "La altura existe y cuesta, estuve 10 años en la Liga de Quito que hizo prevalecerla cuando jugaba de local en la Copa Libertadores, ya que sacaba ventajas. Por eso creo que hay que economizar los movimientos, tiene que ser un equipo corto, que dé pocos espacios, que trate de aprovechar al máximo cuando se le presente la posibilidad de tener la pelota, para aprovechar la velocidad, que Argentina la tiene. El desgaste no es igual que acá, cuesta mucho más recuperarse de un ida y vuelta. La postura de Argentina será distinta a la del partido con Perú, no creo que lo salga a buscar de movida, no le va a convenir. Igual el entrenador es Sampaoli y él sabrá. En mi experiencia en Ecuador, después de muchos años, vimos que los que más nos complicaban eran los que buscaban la posibilidad de hacerse un equipo corto, de agruparse bien y de aprovechar las posibilidades que tuvieran de contragolpe. En definitiva son partidos, creo mucho en la calidad individual. Es bastante complicado, no sé qué equipo armará Célico. Eso es muy importante, si está compuesto por muchachos de ahí es otra cosa. Ya que los ecuatorianos que vienen de afuera por más que tengan antecedentes jugando en la altura, les cuesta. Por eso creo va a armar un equipo con todos jugadores de Quito, lo que complica, ya que son intensos".





Seleccion.jpg









A la frase que empleó de "economizar los movimientos", le agregó: "Ahí está lo importante del entrenador, de saber que no es un partido donde hay que ir permanentemente. Con Perú se dio la agresividad del equipo argentino, de ir a buscarlo y no dejarlo salir. A veces sale pero sino te cuesta un montón. Lo digo por la propuesta del entrenador. Pero es complicado. También hay otra cuestión que es el piso, que se nota mucha. El césped es totalmente distinto al de Argentina. En Quito es un pasto sembrado, se traen rollos desde afuera, es muy parecido a los green de golf. Es muy cerrado, esponjoso y duro. Si llueve todo el día se puede jugar con tapones cortos, no como en Argentina".





En cuanto a las características que presenta el seleccionado que armó Jorge Célico, destacó: "Es un equipo muy joven, que está promediando entre los 22 y 23 años. Más con Célico, que se hizo cargo e intentará seguir trabajando con un equipo joven. Ecuador necesita un recambio generacional. Es un equipo muy joven, si Argentina aprovecha la experiencia y está finito puede marcar diferencias, ya que ellos por el hecho de ser tan jóvenes comenten muchos errores. Tuve la suerte de trabajar muchos años con los juveniles y les cuesta mantener la concentración los 90 minutos. Será un equipo totalmente".





Y agregó: "Puede ser porque ellos no tienen nada que perder. El ecuatoriano en sí es fácil de motivarlo, lo que cuesta es que mantenga la concentración. A ellos les puede llegar a complicar si las cosas no salen desde el principio. Es el partido más importante del año, más allá de que no tengan chances de clasificar. Dejar a la Argentina afuera debe ser supermotivamente para ellos".





En el final, contó la idea que pregona Jorge Célico y manifestó: "Compartí bastante con Jorge, porque trabajaba en Nacional en las formativas e hizo una gran captación durante años. Fue uno de los que me dijo los lugares para buscar jugadores, cuando íbamos con el Loco Sthelik. Tiene un conocimiento muy grande del jugador ecuatoriano, fue el que trajo a Valencia, al Chucho Benítez. Armó una base de un equipo de buen porte en Nacional y tiene un conocimiento muy grande. Creo que será un equipo protagonista, que lo irá a buscar a la Argentina, no tengo dudas de eso, más allá que intentará achicarle los espacios a Messi. No sé si le hará marca personal, pero sí pienso que le mandará un volante encima permanentemente para ahogarlo en la altura. Pero a sus equipos les gusta jugar, por eso hace 15 años que está en Ecuador y conoce muy bien al futbolista. Hará difícil al partido y tratará de desgastarlo a Argentina".