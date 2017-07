Victoria de Kimberley en el inicio del Torneo Oficial

Por la zona A2, el equipo de Martín Barreto batió a Almagro B por 63 a 52 en un partido válido por la zona A2.

KIMBERLEY 63: Blazicevic 19, Ceñal 9, A. Cane 6, Castro 9, Staiger 1 (FI) Vázquez 4, Lamas 5, Recce 8, Capelletti 2, Volpato 0, Avila 0. DT: M. Barreto.

ALMAGRO B 52: Caravario 15, Zanotti 10, Baravalle 7, P. Goddio 12, Duran 1 (FI) Alzugaray 6, Oreggioni 1, Lissi 0, Fedele 0. DT: B. Rista.

Parciales: 16-11, 31-25 y 41-39.

Árbitros: A. Araujo y V. Soldano.

Cancha: Cándido Arrúa.





ZONA A1

Jueves 27 de julio

21.30 GyE A vs. República del Oeste

21.30 Colón (SF) vs. Rivadavia A

Martes 1 de agosto

21.30 Alma Juniors vs. Macabi

21.30 Unión (SF) vs. Colón (SJ)

Martes 8 de agosto

21.30 Almagro A vs. Regatas (SF)





ZONA A2

Martes 25 de julio

Kimberley 63 - Almagro B 52 (31-25)

Miércoles 26 de julio

21.30 Banco Provincial vs. GyE B

Jueves 27 de julio

21.30 El Quillá vs. CUST

Martes 1 de agosto

21.30 Rivadavia B vs. Santa Rosa





Aclaración: Regatas Coronda le gana puntos a Sanjustino pues el Matador tiene la afiliación suspendida en el primer mes de competencia.