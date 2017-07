Victoria de Santa Fe Rugby y derrota de Universitario

Por la 5° fecha del Regional del Litoral fue una jornada con suerte dispar para los elencos santafesinos. El único que consiguió un triunfo fue Santa Fe Rugby Club que superó a Tilcara de Paraná 29 a 7 con el arbitraje de Emilio Travero.

Los conducidos por Raúl De Biaggio consiguieron imponerse porque supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron, a lo cual hay que sumarle algunas deficiencias en la defensa visitante. Los locales se fueron ganando al cabo del primer tiempo por 17 a 0, a partir de un buen line out y de decisiones tomadas correctamente.

Los visitantes tuvieron varios soldados caídos por lesiones, eso conspiró para lograr recompenerse, pero igualmente los tricolores nuevamente supieron doblegar en dos ocasiones al ingoal entrerriano, y quedarse merecidamente con la victoria.

Las formaciones de los equipos:

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Gustavo Stieffel y Gonzalo Del Pazo (Agustín Bude); Joaquín Alonso y Luis Mariano Cabal (Santiago De Biaggio); Tomás Longo (capitán), Fabián Frustagli y Francisco De Biaggio (Federico Patrizi); Santiago Quirelli (Bautista Gorla) y Agustín Galíndez; Ignacio Navarro, Gonzalo Galán, Marcos Erbetta, Sebastián Alvarez y Lucas Borgarello.

Tilcara: Federico Comas (Mariano Carrere), Gabriel Marchetta (Agustín Szczech) y Roberto Figueroa (capitán); Federico Cháves (Jerónimo Arnau) y Juan Manuel Hernández (Exequiel Zandomeni, luego Valentín Schvemer); Francisco Cian, Emiliano Peletti y Germán Savio; Alejandro Freiberg y Estanislao Pérez (Facundo Arias); Bruno Dapit, Matías Giupponi, Alejandro Levrand (Hipólito Pérez), Gonzalo Arias y Yamil Zatti.

Primer tiempo: 1, try de Navarro; 26, try de Quirelli convertido por Galíndez; 40, try de Duranda.

Segundo tiempo: 24, try de Alvarez; 31, try de H. Pérez; 40, try de Gorla convertido por Galíndez.

Amonestado: A. Levrand (T).





Perdió Universitario

En barrio Las Delicias de la ciudad de Rosario y tras igualar 10 a 10 al cabo del primer tiempo, Universitario de Santa Fe cayó ante Duendes de Rosario 45 a 25 bajo el control de Federico Recagno.

En las cuatro hectáres de Fisherton, pese a ir perdiendo gran parte del partido, Gimnasia y Esgrima de Rosario superó a Jockey Club por un ajustado 22 a 21 y sigue siendo el invicto de la competición.

Finalemente, en Mendoza y Wilde de la ciudad de Rosario, Universitario de Rosario se impuso a Old Resian por 40 a 35.





Las posiciones

Gimnasia y Esgrima (R) 23, Duendes 19, Estudiantes 17, CRAI 16, Jockey Club (R) 15, Santa Fe Rugby 12, Tilcara y Universitario de Rosario 9, Universitario de Santa Fe 5 y Old Resian de Rosario 3.

La próxima fecha jugarán Gimnasia y Esgrima de Rosario con Estudiantes, Tilcara con Old Resian, CRAI con Duendes, Universitario de Santa Fe con Santa Fe Rugby y Universitario de Rosario con Jockey.





Zona Reclasificación

En su predio de Cabaña Leiva, La Salle Jobson cayó frente a Provincial de Rosario 29 a 8, mientras que en su visita a la ciudad de Rafaela, Cha Roga Club perdió frente al CRAR por 41 a 14.

En el departamento General López, Logaritmo venció a Los Pampas de Rufino 36 a 6, en tanto, en Fisherton, Caranchos le ganó al Paraná Rowing Club 32 a 19.





Las posiciones

Caranchos 20, CRAR 19, Paraná Rowing 18, Provincial 16, Logaritmo 14, La Salle Jobson 6, Cha Roga 5 y Los Pampas de Rufino 1.

La próxima fecha se medirán: Rowing con Los Pampas de Rufino, Cha Roga con Logaritmo, Provincial con Caranchos y CRAR con La Salle Jobson.