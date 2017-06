Vidal desestimó el trabajo de Bielsa en Chile: "No nos cambió nada, eso lo inventó alguien"

La selección de Chile, vigente bicampeona de América, pasó a ser uno de los equipos del fútbol más temibles del mundo. Tras levantar el trofeo en la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, viajó a Rusia como candidata a ganar la actual Copa Confederaciones. Muchos coinciden en que el éxito de esta camada de jugadores, conocida en su país como la "generación dorada", se deben al trabajo del DT argentino Marcelo Bielsa. Sin embargo, Arturo Vidal, uno de los símbolos del equipo, no lo cree así.





"Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile", disparó Vidal, mediocampista del Bayern Munich, en una entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung.





El "Rey" Arturo, de 30 años, quien debutó en La Roja en febrero de 2007 con Nelson Acosta como entrenador, considero en diálogo con el periódico alemán que el buen momento futbolístico de Chile se dio por la coincidencia de buenos jugadores y por obra de los entrenadores campeones, también argentinos, pero no justamente el "Loco" Bielsa.





"Del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile. Y este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos. Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones", argumentó.





Sobre la actuación de Chile en la Copa Confederaciones, donde le tocará enfrentar a Alemania, Vidal destacó que ya son un equipo con prestigio a nivel mundial: "Chile es un equipo maduro. Día a día hemos ido mejorando. Y nos hemos ganado un respeto mundial. Queremos ganar esta Copa y mostrar nuestro fútbol a todo al mundo. Si le ganamos a Alemania será un mensaje importante para las otras selecciones."