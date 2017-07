Vignatti: "Al único que le tengo confianza es a mí mismo"

José Vignatti, presidente de Colón, dialogó con Deporte 9 por LT9 (AM 1150) sobre la actualidad deportiva e institucional del club, en medio de un mercado de pases donde el equipo no solo se debe armar para afrontar el torneo de Primera División, sino que también lo hará para la Copa Sudamericana, ya que en gestión se volvió a clasificar para un certamen internacional luego de cinco años.

En el inicio de la charla se le pidió que haga un análisis del mercado y afirmó: "Es evidente que los que exportan jugadores son los que entran de lleno en el mercado y los otros clubes están muy limitados por razones económicas y los que tienen que sobrevivir con el ingreso de la TV, con la cuota societaria y anuncios publicitarios. Es otro campeonato aparte, por supuesto que quien tiene un mayor caudal de socios tiene un mayor caudal de socios que sobre el resto. Uno lo ve en los partidos, donde queda en evidencia los equipos de mayor y menor convocatoria, pero al mercado lo mueven los cinco o seis equipos grandes".

"Nosotros estamos tranquilos, en una actuación de aceptable a buena, cumpliendo el objetivo de mínima ya que arrancamos cerca del precipicio y terminamos salvados con muchas fechas de anticipación. Por supuesto después nos empezamos a ilusionar con cosas más importantes y tenemos una cuota de satisfacción por haber ingresado nuevamente a una contienda internacional, que no es poco decir eso. Siempre uno trata de superarse", dijo sobre la realidad sabalera.

Además, se refirió a la decisión que tomó en su momento de contratar a Eduardo Domínguez como DT y dijo: "Si hablamos estrictamente de lo deportivo, estamos muy conformes con los dos técnicos, con el de la primera parte del campeonato y con el de la segunda parte. La primera duró 14 fechas ya que se logró un caudal de puntos que nos venía dando cierta tranquilidad, después tuvimos la oportunidad de hacer dos incorporaciones importantes, se cambió de técnico por razones que ya son conocidas, y en la segunda parte de 16 fechas, con los resultados a la vista, podemos decir que nos fue muy bien con la elección, más allá de eso con la ilusión de poder mejorar aún porque demostró cabalmente sus conocimientos".

Sobre si le dolió la partida de Paolo Montero, contó: "Como a todo hincha de fútbol me dolió, pero uno no se puede detener en eso, sigue el campeonato y la lucha y hay que prepararse para lo que viene, tuvimos que rápidamente hacer un giro, dejar en manos de quien correspondía las cosas de la forma que se plantearon en esos momentos (abogados del club) y hoy estamos con un cuerpo técnico muy a gusto, más allá de los éxitos deportivos sumarle la predisposición y la generosidad, y la gran armonía que son los factores fundamentales para que un equipo tenga resultados. Hay una gran armonía entre el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico y la CD, que nos llevó a tener un momento muy feliz".





Sobre los jugadores del plantel

Luego, hizo referencia a los refuerzos que llegaron en el anterior mercado de pases (Diego Vera y Facundo Pereyra) y afirmó: "Creo que un alto porcentaje de los éxitos deportivos es cuando contás con cierto respiro económico que permite incorporar jugadores, luego uno puede hacer lo que cree una buena inversión y luego no resulta. Pero el balance general es positivo cuando se traen jugadores de jerarquía que demostraron su capacidad en su accionar de resolver cosas, pero el fútbol también tiene sus vericuetos. Uno a veces puede traer jugadores y no puede resultar".

Más adelante, se refirió a la situación económica del club y afirmó: "Estamos bien, en su momento arrancamos con un caudal de socios que se duplicó, pero los dirigentes tienen sus obligaciones para motivar al socio, y como un club amante de fútbol tenemos que acompañarlo con buenos resultados, con buenos emprendimientos y buenas gestiones, eso nos dio un buen respiro sobre otros equipos. Estamos lejos de tener la billetera de los equipos grandes pero ese plus que tenemos del aporte de los socios nos permitió tener estos dos últimos refuerzos (Vera y Pereyra). La intención está y los resultados se ven".





En tanto que también se refirió a los jugadores que no continuarán en el plantel y dijo: "Una cosa es lo que queremos y otra la que tenemos. Un técnico quiere jugadores de un cierto estilo y a veces en el plantel hay jugadores que no se adaptan a ese estilo. Nosotros arrancamos al borde del precipicio y con 52 jugadores profesionales, eso se fue trabajando y negociando con algunos, había jugadores de 23 años con contrato que ni siquiera habían debutado. De 52 bajamos a 36, pero estamos tratando de negociar con algunos jugadores o tratando que se vayan a otros clubes aunque sea temporalmente para darle paso a un plantel de 28 o 30 jugadores con un nivel superior".

Además, se le preguntó sobre si le dolió la salida de Gerónimo Poblete, contestó: "En la última reunión que tuvimos con su representante se habló de una cifra para el resarcimiento, nos hubiese gustado que siga pero no lo podemos obligar cuando quiere otra cosa, nos venía manifestando que quería irse de Colón a probar suerte en otros equipos, que quería irse bien para tener la posibilidad de volver. Le parecía que era una edad para buscar nuevos horizontes, nos manifestó que no quería jugar más en Colón, nos lo decía permanentemente".

"El representante nos manifestó que nos va a dar un dinero como resarcimiento, aceptamos ya que tampoco teníamos muchas alternativas, era por la voluntad del jugador. La propuesta que le hizo Colón era prácticamente comprarle el pase de nuevo, pero él quería probar suerte en otro lado y tuvimos que aceptar su decisión", agregó el titular sabalero.

Sobre si Clemente Rodríguez continuará en Colón, dijo: "Estuve reunido con su representante, se le mejoró ostensiblemente la oferta y estamos esperando la oferta para las próximas horas. Globalizamos la situación, hay distintas alternativas que están a consideración del jugador. Buscamos variantes para llegar a un acuerdo y que las dos partes coincidamos. La reunión fue en muy buenos términos, el ofrecimiento que hizo Colón es lo máximo que puede otorgar, esperemos que sea bien recibida".

"Lo de Pereyra se resolvió no hacer uso de la opción por razones económicas porque no estaba a nuestro alcance hacer ese tipo de inversión, terminamos de comprar el 50% del pase de Ortiz y en cuanto a Iván Torres el presidente de Olimpia nos dijo que la intención era venderlo y que tenían una oferta, que está muy lejos de lo que podríamos pagar. Bastía seguirá un año más", afirmó sobre algunos temas puntuales de la composición del equipo.

En tanto, se refirió al tema de Cristian Guanca y dijo: "Viene de un país donde se les paga muy bien a los jugadores y pagarle lo que gana nos generaría un descontrol, por lo que está difícil que se quede en Colón".

En cuanto a Germán Conti, afirmó: "Tenemos que escuchar a todos los jugadores como pasó con Jorge Broun, cuando le llegó una oferta nos dijo que si le podíamos igualar la oferta de ese equipo se quedaba pero hoy estamos muy lejos de poder pagar esos sueldos, en un futuro no sabemos. Escucharemos a todos los jugadores tratando de resolverlo, intentando llegar a lo mejor para las dos partes".

Diego Vera tiene ofertas de varios equipos del exterior, a lo que dijo: "Lo desconozco, nadie se acercó al club a hacer un ofrecimiento, es más me estoy anoticiando en estos momentos. La intención es que siga jugando en Colón, igual que Leguizamón, sobre el cual no tenemos ninguna oferta. Si llegan se analizará cada caso".

Posteriormente, se refirió a la situación de Lucas Alario y dijo: "Solo somos espectadores en esta situación, ya que hay un contrato que hay que respetar. No soy optimista que a menos de un año de que se termine ese contrato River lo venda".





La mente en el futuro

"Con este cuerpo técnico venimos de hacer una excelente campaña, nos planteó un proyecto a futuro superador a lo que se hizo en esta campaña. Por eso nos solicita los esfuerzos que creen que encajan en su proyecto, nosotros haremos todo lo posible de satisfacer de ser posible el 100% de sus requerimientos. Por más que no gusten algunos nombres, nadie mejor que él sabe lo que se necesita para desarrollar su estilo de juego. Haremos lo imposible por satisfacer los requerimientos del entrenador", destacó en otra parte del diálogo.

En cuanto a la cantidad de refuerzos, contó: "En la etapa anterior hicimos una renovación parcial ya que había muchos jugadores con contrato, hoy a muchos se les venció, a algunos trataremos de sustituirlos, a otros no porque ni siquiera habían jugado. El técnico dirá la cantidad de jugadores que considere necesarios".

"Nuestra propuesta de campaña fue regularizar la situación institucional, y estamos por ese camino. En la etapa judicial hay una serie de pasos que en la vida cotidiana no se dan, lo único que puedo adelantar es que estamos por el buen camino", agregó Vignatti.

Y afirmó sobre la situación judicial: "En la causa Lerche pudimos hacer muy poco, nos pusimos a disposición de la justicia. Somos los primeros que queremos que se llegue a un justo veredicto. Todo lo que la justicia requiera de nosotros estaremos a disposición".

"Lo que pasó con el plantel profesional estamos muy a gusto, pero en las inferiores pretendemos más, hay mucho por trabajar y mejorar, creemos que tenemos en la zona y donde se puede conseguir aporte de jugadores, estamos en condiciones de reforzar las inferiores. Es un trabajo que lleva su tiempo, no se ven los resultados inmediatos como en el fútbol profesional. Primero queríamos salir de la situación comprometida de Primera y ahora apuntaremos a otros aspectos", dijo sobre la realidad de las inferiores.





La Superliga

Sobre las nuevas bases del fútbol, con la Superliga, expresó: "Lo veo muy negativo, me parece que una primera opinión es que hay que darle un tiempo, pero habrá un distanciamiento de los equipos grandes del resto. Cuando se habla de porcentaje de rating no es lo mismo que se televise a un equipo grande un domingo a las 5 de la tarde, que un equipo chico vaya un lunes a las 6 de la tarde. Y también hay otras diferencias donde los clubes grandes tomarán una mayor distancia en lo económico que la que tomaron hasta ahora".

Y agregó: "Los clubes que quedaron afuera del mando de la Superliga tendremos que pelearla, sino la diferencia será más evidente y ya hay movimientos. Es indudable que esos equipos llevan su ventaja manifiesta, pero si te quedás y no decís nada será peor".

Sobre la función del mánager en los equipos de fútbol, manifestó: "Yo no entiendo para qué está el manager. Al único que le tengo confianza es a mí mismo, a los dirigentes que están al lado mío también. Si estamos en un club de fútbol es porque sabemos, pero creo que en un club económicamente poderoso hacen gestiones que el presidente o el vice no pueden hacer, en los clubes donde tenemos que cuidar el pesito no es buena esa inversión, solo hay que saber de fútbol. Me parece que para nosotros no es necesario, no lo digo en referencia a Unión (tiene mánager)".

"Nuestro compromiso es trabajar para y por el club, desinteresadamente. Algunos tuvieron la oportunidad de quedar marcados por las cosas buenas y quedaron marcados por las cosas malas, nosotros tenemos que aprender de esa mala elección y tenemos que trabajar para poner contenta a la gente, es el mayor premio que quiero", finalizó el DT su diálogo con Deporte Nueve.