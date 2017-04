Viruta Vera: "Venimos ganando y eso es bueno"

Costó pero llegó el primer gol de Diego Vera con la camiseta de Colón . Y sirvió para ganar el cuarto partido al hilo y seguir sumando en esta parte del campeonato. El uruguayo mostró su alegría luego del 1-0 ante el Tomba: "Me voy contento porque venía haciendo un buen trabajo, sabía que se me iba a dar, hice el gol, había tenido dos chances, ganamos, venimos bien, en el primer tiempo tuvimos la pelota pero sin poder generar peligro".





Y más adelante, agregó: "En el segundo tiempo jugamos mejor, después del 1-0 fuimos a buscar más pero quedamos mal parados, fue medio peligroso pero lo sacamos adelante".

Viruta es consciente que si bien el Sabalero sigue en racha todavía falta un buen trayecto por recorrer: "Hay que entrenar fuerte para ganar, cuanto más ganemos vamos a estar en los puestos de Copa, la historia es entrenar fuerte toda la semana".





En la parte final, se atrevió a expresar: "Es verdad que bajó algunos metros y por ahí no estoy en el área, me gusta ayudar siempre al equipo, muchos me dicen que me quede más en el area, en eso el técnico me da la libertad, venimos ganando y eso es bueno".