Se vienen los 200 kilómetros de Buenos Aires. Es una de las fechas más importantes del calendario del Süper TC2000 y se trata de la 12° edición de este formato de competencia en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. El equipo Renault Sport tendrá como uno de los invitados al santafesino Manuel Luque. El piloto que cuenta con el apoyo de UNO Santa Fe, se subirá el Fluence oficial del cordobés Ignacio Julián.





"Me gusta que me tengan en cuenta para esta competencia, poder estar me da una felicidad muy grande. Es una oportunidad muy linda" le dijo a Ovación el volante de nuestra capital. "Quiero agradecer al Ambrogio Racing, a Nacho Julián, y a todo el equipo Renault Sport, por la confianza", destacó el actual puntero del TC2000. En el medio de su actividad diaria, se dio tiempo para atender la requisitoria de UNO Santa Fe.





El Renault Sport tendrá los siguientes binomios: Leonel Pernía lo hará con Julián Santero, Luis José Di Palma con Valdeno Brito, Emiliano Spataro con Christian Ledesma y el santafesino Facundo Ardusso con Ricardo Risatti.





luque 1.jpg







-¿Como estás para el fin de semana?

-La verdad es que muy bien, un poco ansioso, y nervioso también. No es para menos porque voy a correr contra los mejores pilotos del país, que no dejan de ser ídolos. Igualmente están las herramientas, y las condiciones para estar adelante. Pero no deja de ser una presión muy linda la que se siente".





-¿Que significó para vos que el equipo Renault te convoque?

-Siento una felicidad muy grande y un orgullo, porque siempre me gustó estar en los 200km de Buenos Aires, ya que la última vez que estuve fue en 2015. El 2016 lo tuve que mirar desde abajo, y volver a estar presente es muy graticante. Sabiendo que por ahí estoy haciendo bien las cosas en el TC2000 que es donde estoy.





-¿Que diferencias hay entre el auto que usas en el TC2000 y el del Súper?

-El auto es exactamente el mismo, y la diferencia está en el motor. En el manejo se siente un auto más nervioso, a comparación del de Súper que tiene otra técnica. Pero a la vez es más facil, ya que si se te pone en una situación dificil o de costado o una situación límite, es más fácil de salvarlo. En el TC2000 lo perdés mucho más fácil, y acá tenés muchas más herramientas para salvarlo. El manejo es más agresivo, y hay que cuidar más las tracciones, frenar antes porque se va más rápido".





-¿A diferencia del 2015, ahora llegás de otra manera?

-Lo hablaba con mi papá, y le decía que ahora llego mucho mejor preparado. Me siento mucho mejor desde el punto de vista mental, más tranquilo, más relajado, y sabiendo lo que tengo que hacer. Es una tranquilidad que mi ingeniero es el mismo que el de Nacho, igual que los mecánicos, es más, el encargado de mi auto me va a acompañar.





luque 2.jpg







-¿Tuviste contacto con tu compañero ?

-Si, con Nacho Julián ya tuve contacto, fui hace dos semanas cuando viajé a probar el auto al doce, lamentablemente no pude girar mucho porque se rompió el Fluence de Pernía, pero me pude dar unas vueltas de reconocimiento. Me fui adaptando, hay mucho para mejorar, pero me sirvió para referenciar, y llegar bien encaminado a la carrera.





-Va a ser una de las pocas veces que no corres con lastre..

-Si la verdad que si, tiene un sistema de lastre el TC2000 que nos viene complicando. Si bien nos va bien, nos hace renegar, y trabajar bastante el tema de los kilos. Acá es diferente, lo único que espero es que ande bien el motor. El Súper por ahí tiene que los motores no son todos iguales, varían, con lo cual esperamos que nos vaya bien en el sorteo".





-¿En cuanto al circuito 15 que les toca, que es lo que sabés?

-Es un trazado muy dificil, la verdad es que hay que estar muy concentrado. Yo no conocía la ese del ciervo, la parte de atrás, porque siempre me metía en el nueve ó en el ocho. Igualmente es muy complejo, es una mezcla del doce con el nueve, tiene todo; lo rápido, lo técnico, lo lento, lo trabado, asi que habrá que estar muy atentos. Va a ser complicado encontrar un equilibrio aerodinámico, porque no sabes si ir rápido por lo derecho o traccionar adentro al doblar así que será todo un desafío.