¿Y el antidóping? Toda la verdad sobre la pastilla que Messi consumió en pleno partido

Lionel Messi tuvo dos meses cargados de acción, ya que a los partidos con el Barcelona por la Liga de España y la Champions League, le agregó dos con la Selección Argentina, que logró con mucha angustia su clasificación directa para disputar el Mundial de Rusia 2018, uno de los últimos objetivos que se traza el rosarino con la Albiceleste.









Pero las alarmas se encendieron en el partido de este miércoles que el Barcelona le ganó al Olympiacos de Grecia en el marco de la instancia de grupos de la Champions League, ya que cuando todavía no se habían cumplido diez minutos de partido, el argentino se hincó y sacó de su media izquierda una pastilla. Así se pudo observar a través de las imágenes televisivas como sacó una pastilla y se la tomó.









Obviamente que una de las primeras preguntas que se le realizaron al entrenador Ernesto Valverde era por lo que había consumido La Pulga, a lo que respondió sin titubear que se trató de "glucosa". Lo concreto es que es una sustancia que no está prohibida y que no salta en un control antidóping, por lo cual no infringe ningún reglamento estipulado por la FIFA tomando dicha pastilla.





Las mismas son utilizadas por muchos deportistas en el mundo, sobre todo después que realizan un desgaste físico muy importante, como lo realizó Leo en los últimos meses. Sin embargo, como son fuente de energía, las mismas se recetan con limitaciones, por lo cual su ingesta siempre se da bajo la supervisión de los médicos del plantel. Lo concreto, es que cualquier control de antidóping que se le realice al argentino, en ningún caso si es que fue profesionalmente suministrada le puede dar positivo.