¿Y esto? Ya no sabemos qué hacer para clasificar al Mundial

Manuel de Gorina, como se lo conoce, fue sugerido por el presidente de Estudiantes a Claudio "Chiqui" Tapia, quien dio el visto bueno para este personaje esté presente en el partido clave para conseguir la clasificación a Rusia 2018.







"Manuel es un personaje energético. El plantel de Estudiantes lo llevó a todos lados. Yo mucho no creía, pero no iba a ser el encargado de correrlo. El club no le pegaba nada, sí se hacían colectas de onda para ayudarlo", dijo un importante dirigente del "Pincha" que ya no está más en la institución.















brujo.jpg El brujo. Manuel de Gorina















De acuerdo a lo informado por este integrante cercano al club platense, los futbolistas "se sentían más seguros cuando estaba él, era una especie de cábala, que nadie quería cortar".







Según publicó el sitio reporteplatense.com.ar, Manuel no hace hechizos ni brujerías, sino que se encarga de curar.







Entre otros clientes tuvo a Verón, gente de mucho poder adquisitivo, y también personas humildes a las que no les cobra.







Manuel atiende en un barrio de casas de chapa, que paradójicamente está a 600 metros del Country San Facundo y rodeado de residencias lujosas.









Fuente: UNO Mendoza