Ya están los cruces de semifinales de la Europa League

Manchester United, de Inglaterra, con los argentinos Sergio Romero y Marcos Rojo, jugará una de las semifinales de la Liga de Europa ante el Celta de Vigo, de España, que dirige su compatriota Eduardo Berizzo, según lo determinó el sorteo del segundo certamen de clubes en importancia en Europa realizado hoy en la ciudad suiza de Nyon, sede la UEFA. La otra semifinal será protagonizada por Lyon, de Francia, y Ajax Amsterdam, de Holanda. Las semifinales se desarrollarán el 4 y 11 de mayó próximo y la final el 24 en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia.









Los Diablos Rojos contará con el arquero del seleccionado argentino Romero (ex Racing) pero difícilmente lo pueda hacer con Rojo (ex Estudiantes), quien se lesionó ayer en el desquite de cuartos de final ante Anderlecht, de Bélgica, será visitante en el partido de ida y definirá en Old Trafford. Celta de Vigo, que recibirá a los ingleses en Balaídos, tiene en su plantel a los argentinos Gustavo Cabral (ex Racing y River) y Facundo Roncaglia (ex Boca y Estudiantes). Por su parte, Ajax será local en el Amsterdan Arena en la ida y en el desquite visitará a Lyon, en donde juega el ex zaguero de River Emanuel Mamanna, en el Parc Olympique Lyonnais.









Este certamen se denominaba Copa de la UEFA pero a partir de la temporada 2009/2010 se pasó a llamar Liga de la UEFA y fue dominada casi por completo por los equipos españoles ya que Sevilla ganó las tres últimas ediciones y Atlético Madrid obtuvo dos, ganando la restante el Porto de Portugal. De los cuatro semifinalistas sólo Ajax ganó el certamen en 1992 al superar al Torino, de Italia, mientras que Manchester, Lyon y Celta de Vigo nunca llegaron a una final. Sevilla es el máximo ganador con cinco títulos, seguido por Juventus, Inter, ambos de Italia, y Liverpool, de Inglaterra, con tres.













