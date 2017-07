Zabala: "No dudé cuando salió la posibilidad de Unión"

Sobre sus características de juego, comentó: "Soy un volante de un juego asociado, puedo jugar por derecha como por izquierda, trato de pensar y llegar al arco rival, a la zona de definición. Llego con muchas expectativas y espero rendirle al equipo".













Luego se lo consultó por qué no siguió en Vélez y contestó: "No dependía de mí, se me venció el préstamo. De las posibilidades que tenía la de Unión era muy concreta, de Vélez me llevo un cariño grande, pero esto sigue, es mi carrera y le deseo lo mejor, que estoy seguro que estará en el lugar que se merece".





En cuanto a si pudo hablar con Madelón, expresó: "No pude hablar con él, mañana (por este sábado) seguramente lo haré y conoceré al resto de mis compañeros".





Otra de las posibilidades que tuvo Zabala en este mercado fue la de Estudiantes. Cuando se le hizo referencia a esta chance, afirmó: "Sabía que se había nombrado pero no tuve una charla para decidir si iba o no, Unión era lo más concreto y no lo dudé. Me hablaron muy bien de la ciudad, del entorno que se vive con el rival. Solo conozco al plantel por enfrentarlo, tiene gente de experiencia y también joven. A partir de mañana (por este sábado) los comenzaré a conocer mejor".





Por último se refirió a su estado físico y manifestó: "Necesito una pretemporada normal, recién volví de las vacaciones, entrené pero no es lo mismo que hacerlo con un grupo que hacerlo solo. Espero poder ponerme bien rápidamente".





En el inicio de la charla, luego de ser presentado por el mánager Martín Zucarelli, se le preguntó por la aceptación que tuvo en las redes sociales de parte de los hinchas tatengues y dijo: "Espero responderles dentro de la cancha, que es la única manera de ponerlos contentos. Estaba de vacaciones y expectante sobre mi futuro y no lo dudé cuando salió esta posibilidad porque me parece un lindo club, espero estar a la altura".