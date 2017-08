Zabala: "Queremos que Unión sea protagonista"

Se quedó con las ganas de hacer su estreno en la Copa Argentina , si bien ya había participado algunos minutos por Copa Santa Fe contra Rosario Central.





El uruguayo Diego Zabala llegó a Unión para tener esa continuidad que por allí no tuvo en Vélez. En la previa del cotejo frente a Newell's charló en el programa Dale Dale Deportivo (Aire de Santa Fe FM 91.1) y en el arranque expresó: "Estoy tranquilo, con muchas ganas y esperando a ver si me toca jugar el lunes, sino sumar desde el lado que sea, el otro día el equipo ante Lanús hizo un buen partido, se demostró que el grupo está bien, estamos tranquilos y solamente hay que pensar en el lunes".





Desde afuera, el Charrúa apreció que "fue un partido redondo desde lo táctico, fuimos eficaces, nos da confianza y respiro para empezar el campeonato y tratar de empezar de lamejor manera, para muchos había muchas dudas por los amistosos y los partidos en la Copa Santa Fe, nosotros confiando en el grupo, en nosotros mismos, pudimos sacar adelante el partido de la Copa Argentina contra uno de los mejores rivales".





Aquella situación de verse entre los 11 que iba a jugar contra el Granate y la posterior noticia de que tuvo que quedar al margen por un tema reglamentario, el propio Zabala lo dejó en el camino: "Al principio estaba armagado porque tenía ganas de debutar, habíamos trabajado bien, planteando el partido, uno siempre se lo imagina en la concentración como se puede dar, después el momento donde no pude jugar, con el resultado final contento, se vive de otra manera y por suerte hicimos una buena preparación y nos merecíamos un triunfo así, ya me va a tocar jugar, tener una oportunidad, en ese sentido me siento preparado".













Zabala considera que llegó a un plantel que tiene como firme intención borrar la imagen del primer semestre del año: "La verdad que es un grupo con muchas ganas, con mucha hambre de hacer un buen semestre, sabemos que llegaron juagdores que reforzaron el plantel, con Lanús se demostró que puede contar con todos los jugadores como Manu (De Iriondo) que entró e hizo un gol, todos tenemos que tratar de sumar, veo un grupo muy bueno, Unión no hizo un buen torneo pasado, la idea es revertirlo y que Unión sea protagonista, fecha a fecha, tenemos un arranque difícil con un equipo en formaciónpero vamos a ir a buscar la victoria".

















En la parte final se detuvo a dar su opinión respecto al DT Leonardo Madelón, uno de los que solicitó sus servicios para que llegue a la Avenida López y Planes: "Es un entrenador y cuerpo técnico que sabe lo que quiere, trata de imponernos su idea en el día a día de acuerdo al rival se trabaja, Leo está convencido y lo intenta transmitir, vamos a tratar de responderle dentro de la cancha, con humildad y sacrificio, esperemos tener un buen semestre".