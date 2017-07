Zabala: "Trataremos de hacer un buen campeonato"

Sobre la impresión que le dejó el Tate en la victoria por Copa Santa Fe, Didí Zabala expresó: "Se nota que hay buenos jugadores, un equipo muy dinámico con muchas ganas, pero es el primer partido y seguramente con el correr de los entrenamientos nos iremos conociendo. Recién ayer (por el sábado) hice el primer entrenamiento, por lo que estoy conociendo de a poco lo que es Santa Fe. Es una ciudad muy tranquila, me hablaron muy bien".

Además, se lo consultó por cómo se vive el fútbol en Santa Fe y contó: "Con mucha pasión se vive el clásico, la ciudad está dividida en dos pasiones. Trataremos de hacer un buen campeonato y que el clásico sea para Unión".

Por último, se refirió en qué posición puede ayudarle al equipo y dijo: "Jugué más por las bandas que por el centro, lo puedo hacer por cualquiera de las dos bandas. También lo puedo hacer detrás del nueve".

Luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Santa Fe, tras derrotar a Huracán de Villa Ocampo por 4-0, el uruguayo que no formó parte del plantel que debutó en el certamen ya que recién este sábado se entrenó junto a sus nuevos compañeros, habló por LT10 (AM 1020) y dijo: "Quedarme en Vélez era algo que no dependía de mí, mi representante me llamó y me dijo las opciones que había. Es algo que ya pasó, fue un año y medio muy lindo, le estoy muy agradecido al club que me abrió las puertas para mostrarme. Le voy a guardar un cariño muy grande, pero ahora arranca una nueva etapa para mí en Unión".