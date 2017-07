Zenit apuesta por otro jugador argentino

Mammana, de 21 años, debutó en River en 2014 y pasó a cambio de 8.5 millones de euros al Lyon de Francia en 2016, donde disputó 25 encuentros y marcó un tanto. Sus destacadas actuaciones lo llevaron a la Selección Argentina en la primera gira del incipiente ciclo de Jorge Sampaoli.





En el club ruso será compañero de Leandro Paredes y Sebastián Driussi, las flamantes caras nuevas. A principios de la semana se hará la revisión médica y luego firmará su contrato.





El otro argentino que está cerca del Zenit, dirigido por el italiano Roberto Mancini, es el delantero Emiliano Rigoni, quien se desempeña en Independiente.





En el plano deportivo, Zenit le ganó por 1-0 a Tosno y es uno de los líderes de la Premier League, al continuar la tercera fecha.





En el equipo dirigido por Mancini (ex DT del Manchester City) se alistaron desde el arranque el mediocampista Leandro Paredes (ex Boca) y el delantero Sebastián Driussi (ex River).





La única conquista de Zenit San Petersburgo, que suma 9 unidades producto de tres victorias consecutivas, fue obra de Aleksandr Korokin, a los 10' de la primera parte.





En tanto, Anzhi Makhachkala, con el concurso del argentino Juan Lescano (ex Lamadrid), perdió por 1-0 ante Lokomotiv Moscú, que también comparte el liderazgo, junto a Zenit y Terek Grozny. En el otro encuentro jugado hoy, Rostov derrotó como visitante a Amkar Perm, por 1-0.





Las principales posiciones quedaron de esta manera: Zenit San Petersburgo, Lokomotiv Moscú y Terek Grozny 9 puntos; Krasnodar y CSKA Moscú 6