Zucarelli: "A Leo le pareció oportuno viajar a Buenos Aires"

Martín Zucarelli, como con todos los refuerzos que llegaron hasta el momento, fue el encargado de presentar públicamente al defensor Jonathan Bottinelli como la nueva cara del plantel. El mánager aprovechó para aclarar los términos en que se dio la llegada del exjugador de Arsenal, River y San Lorenzo, y para aclarar la situación del entrenador Leonardo Madelón, quien viajó a Buenos Aires para tratar de cerrar los últimos refuerzos que necesita para afrontar la próxima temporada.









En el inicio, presentó a Bottinelli de la siguiente manera: "Después de tanto tiempo tenemos el agrado de presentar oficialmente a Jonathan Bottinelli, el acuerdo es a préstamo por un año, de esa manera será el vínculo contractual con la institución. Es un jugador de mucha experiencia, que viene a reforzar la zona ofensiva del equipo. Es uno de los primeros nombres que propuso Madelón apenas asumió la conducción de la institución. Madelón está en Buenos Aires en la búsqueda de los refuerzos que nos están faltando y en la medida que se vaya cerrando alguna otra negociación la iremos informando como lo hemos hecho hasta ahora".





Sobre por qué Madelón se hizo cargo de las negociaciones en esta etapa y no él mismo, Zucarelli contó: "La semana pasada estuve yo en Buenos Aires y aceleramos las cuestiones relativas a las contrataciones de Damián Martínez y Julián Vitale, además estaba prácticamente acordada la situación de Jonathan (Bottinelli), más allá que por una cuestión de tiempos no podía viajar el fin de semana y por eso no lo hicimos público antes. La semana anterior estuvo el presidente y a Leo le pareció oportuno poder ir él en esta ocasión, ver y charlar con algunos representantes y hacerlo él personalmente".









Por último, se refirió a lo que se busca en el mercado de pases en la parte final del mismo y contó: "Se busca un central más por la salida de (Rodrigo) Erramuspe, algún lateral izquierdo y también en la parte ofensiva del equipo".