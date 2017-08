Zucarelli: "Como mínimo vendrá un delantero más"

En Unión todo es alegría luego de dejar en el camino a uno de los equipos más importantes del fútbol nacional como Lanús en la Copa Argentina. El plantel pudo revertir la imagen que dejó en el inicio de la pretemporada cuando fue eliminado de la Copa Santa Fe por un grupo de juveniles de Rosario Central, que le ganó los dos encuentros de los octavos de final.





Sin embargo, Leonardo Madelón sigue esperando la llegada de los últimos refuerzos para tener más variantes y alternativas en algunos puestos, como por ejemplo en el ataque donde no llegaron jugadores e incluso prescindió de Federico Anselmo, uno de los delanteros que llegaron de su mano para afrontar la pasada temporada.





Por este motivo, antes del partido con el Granate, el mánager Martín Zucarelli habló con los diferentes medios que estaban apostados en los vestuarios del estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, donde contó cómo está el mercado de pases para Unión y qué es lo que se busca para terminar de completar el plantel que afrontará la Superliga y que tiene también por delante el desafío de seguir avanzando en la Copa Argentina.

















Posteriormente, se le preguntó si el delantero apuntado es Francisco Fydriszewski, quien viene de ascender con Argentinos Juniors y cuyo pase pertenece a Newell's, y dijo: "No es el único, tenemos otras alternativas que estamos evaluando, pero sí, interesa. Vendrán los delanteros que sean necesarios para Madelón, uno seguro".













Sobre si también podría llegar un lateral por la izquierda atendiendo a que se fue Nahuel Zárate y Bruno Pittón es una de las únicas alternativas en ese puedo, expresó: "Está también Pruzzo, pero desde hace tiempo la idea es contar con un jugador más en ese puesto. Así que si aparece, bienvenido sea".





También se lo indagó sobre si hizo un balance de cómo fue el desenvolvimiento de Unión en el mercado de pases y afirmó: "No lo hicimos todavía, lo haremos cuando finalice el mercado. Hasta ahora creo que el salto es positivo, por ahí la gente estaba esperando un nombre rutilante o un delantero importantísimo, pero hemos traído a jugadores muy importantes como Zabala y Aquino a los cuales el club les compró una parte de sus pases y son jugadores de mucha jerarquía".













Y sobre los motivos por los cuales el club no pudo dar el golpe en el mercado con un jugador de jerarquía, dijo: "No son solamente factores económicos, por ahí la gente se queda con este tema pero tengo un listado de una cantidad importante de jugadores que dijeron que no les interesaba salir de Buenos Aires antes de saber cuánta plata se les ofrecía".





Luego, se le pidió una reflexión sobre la situación de Agustín Sandona, quien en las próximas horas dejaría de ser jugador de la institución y manfiestó: "La intención es juntarnos en la semana para rescindir el contrato. Sabemos que es una alternativa lo de Guillermo Brown de Puerto Madryn porque hablé con Pancaldo (DT santafesino de dicho equipo de la B Nacional) y le pasamos las mejores referencias, pero también sé que tiene otras ofertas. Es una decisión del jugador, sé que está el interés de ese equipo y que es una posibilidad para él".





Y sobre la situación del Chino, agregó: "El contrato de él vencía en diciembre, nuestra intención era que se quede a disputar un lugar. Su representante se comunicó conmigo y viendo la cantidad de jugadores que venían en ese puesto prefirió que el jugador tenga lugar en otra institución. La decisión es de parte de la representación del jugador".









En el inicio de la charla, se lo consultó al mánager por la imposibilidad que tuvo Madelón de contar con el uruguayo Diego Zabala, uno de los refuerzos que más expectativa despertó en el hincha tatengue, y manifestó: "Sabíamos que estábamos medio justos con los tiempos y que podía surgir alguna complicación, dependíamos de los papeles y los horarios de la Asociación Uruguaya y no llegamos a tiempo. En realidad los papeles entre Racing (Uruguay) que es el dueño del pase y Unión estaban hechos, faltaban algunas firmas de último momento y también tuvo que ver con el tema del momento del pago".