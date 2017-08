Zucarelli: "Lo de Bottinelli está muy encaminado"

En la presentación de Julián Vitale y Damián Martínez como refuerzos de Unión, el mánager Martín Zucarelli contó como es la situación de Unión en el mercado de pases y qué es que se busca para completar el plantel de Leonardo Madelón. Además, admitió que están muy avanzadas las gestiones por sumar al defensor Jonathan Bottinelli.





Primero se lo consultó sobre por qué se cayó la posibilidad de sumar a Guillermo Cosaro cuando ya se lo había oficializado como refuerzo, y dijo: "Es un tema muy delicado, básicamente se trató de una diferencia de criterio entre lo que el médico que lo había visto pensaba y lo que sostenían los médicos del club en el tiempo aproximado en que estaría en condiciones de competir. Según lo que nos habían dicho estimaban que en 15 días iba a poder jugar y nuestros médicos opinaban que no había un plazo establecido. Ahí radicó la diferencia. Nos apena mucho ya que hay una persona detrás de todo esto, a la que la gente de Unión conoce y respeta muchísimo, y porque perdimos la posibilidad de contratar a un jugador que nos había interesado".





También opinó sobre la partida de Rodrigo Erramuspe y dijo: "Tiene que ver con un negociación hecha cuando yo no estaba en el club, no indagué mucho porque también cambió la Subcomisión de Fútbol, de qué manera se llegó a poner una cláusula por la cual tenía la posibilidad de irse si aparecía una oferta superior a esta altura de su carrera. Hay veces en la negociación y en el afán de contar con determinados jugadores que se aceptan algunas cláusulas que no son beneficiosas para la institución. Creo que con el afán de contar con Rodrigo en el plantel, sin medir las consecuencias a futuro, se aceptó esa cláusula, que quizá fue una condición del jugador para aceptar su vinculación con el club".





Y siguió: "La sorpresa radica en que se hizo uso de la cláusula, sabíamos que existía, lo que no sabíamos era que iba a tener esta posibilidad. Revisamos cada uno de los contratos, sabemos en qué condición está cada uno de los jugadores que pertenecen a la institución. A partir de ahora lo tendremos previsto para las futuras negociaciones. Hoy tuve una conversación con un representante que me exigió una cláusula de salida a mitad de año, le hice entender que por lo que nos había pasado últimamente no estábamos en condiciones de aceptar esa condición, por lo que tuvimos que dar la negociación por cerrada".





Además, se explayó sobre cómo se trabaja en el mercado de pases: "Estamos ocupados, en permanente contacto y haciendo gestiones para incorporar los mejores jugadores posibles, recibimos muchos ofrecimientos. Sabemos que hay muchos jugadores a los que les cuesta salir de Buenos Aires y eso nos impidió realizar muchas de las incorporaciones que pretendíamos, más allá de eso seguimos viendo y gestionando por los jugadores que nos pide Madelón".





Cuando se lo consultó sobre si es factible que Jonathan Bottinelli se sume al club, disparó: "Hasta que los contratos no están firmados no damos la negociación por terminada, pero estaría muy encaminado el tema para que Bottinelli sea jugador de Unión".





Por último, se le preguntó sobre las gestiones que se realizan para sumar a delanteros y dijo: "Estamos en la búsqueda de ese delantero que todos estamos esperando, pero también hay una realidad y es el puesto que están buscando todos los equipos, cualquier representante que te llama y te pregunta y le decís un delantero, te dicen que están todos en la misma situación. Así que seguimos viendo, estamos buscando algunas alternativas en el exterior, es un puesto muy delicado donde trataremos de no equivocarnos ya que sabemos que una de las carencias del equipo en el segundo semestre fue la falta de gol".