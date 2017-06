Pablo Marini fue despedido como entrenador de Unión

"Es inusual que esté acá post partido, es la primera vez en 8 años que pasa, viene para anunciar que tomamos la decisión de discontinuar el trabajo de Marini. Los resultados no fueron satisfactorios y dejar correr más agua bajo el puente no sería beneficioso. Vamos a intentar darle un corte a esto, darle un aire nuevo al plantel a ver si podemos lograr conseguir el objetivo de superar la fase de Copa Argentina".





Spahn.jpg Prensa Unión





Además el titular rojiblanco apuntó: "Los resultados no se dan. Hay que volver a trabajar con firmeza con el objetivo de estar de mitad de tabla para arriba, no hay mucho que explicar. Le doy las gracias a este cuerpo técnico pero hay que comenzar otro camino, me veo en la obligación de anunciarlo".





En la parte final aportó: "Nos tenemos que juntar con los compañeros de Comisión Directiva para evaluar cosas, habrá decisiones que se irán enterando con un grado de racionalidad".