Padres de niños con autismo piden que se festeje sin pirotecnia

Ante la inminente llegada de la Navidad y el Año Nuevo, por segundo año consecutivo el grupo TGD Santa Fe –conformado por padres de niños con autismo– lanzó una campaña de concientización a través de las redes sociales en la que solicita a la comunidad festejar sin pirotecnia. El pedido, que se enmarca en la necesidad de lograr que sus hijos "no sufran" en esas fechas, busca lograr "una celebración más inclusiva".

"La mayoría de las personas con autismo tienen hipersensibilidad auditiva y en ese contexto el ruido que hacen los estruendos les produce mucho daño, al punto tal que algunos en condiciones muy severas llegan hasta autolesionarse", explicó en diálogo con Diario UNO una de las integrantes de la agrupación, Miriam Belenguer.

En este sentido, puntualizando en que la solicitud no busca contraponerse al comercio que se dedica a la venta de este tipo de productos, la mujer destacó: "No queremos interponernos sobre su trabajo, lo único que pedimos es que en vez de vender elementos pirotécnicos que hagan ruido se promocionen los que son más lumínicos y no hacen daño".

Asimismo, Miriam rescató el alcance benéfico de la campaña más allá de los niños TEA. "Sabemos que esta limitación en el uso de productos ruidosos será muy bien recibido también por los adultos mayores, los bebés y por supuesto las mascotas. Con lo cual es como decimos una campaña que busca la inclusión integral a la celebración de estas fiestas".

Por último y a modo de sugerencia, la referente de TGD Padres comentó que sugieren la utilización de productos lumínicos en reemplazo de los estruendosos, como las estrellitas, los juegos de bengalas y también los globos.

"Todo puede ser útil para sumarse a esta campaña que lo que propone en definitiva es que tengamos una Navidad y Año Nuevo tranquilo y pleno de felicidad para todos los santafesinos", añadió la mujer, quien convocó a los interesados en difundir la idea a que ingresen al espacio de Facebook de la institución (TGD Padres Santa Fe) y compartan los afiches alusivos, además de compartir mensajes con la idea utilizando el hashtag #MásLucesYMenosRuidos.





Un pedido viralizado

Cabe aclarar que la propuesta del grupo de santafesinos se basa en una iniciativa nacional que es impulsada desde hace ya varios años por agrupaciones de padres que trabajan igual que ellos en beneficio de sus hijos con autismo.

De hecho en el sitio Change. org existen varias peticiones que solicitan lo mismo y que lograron gran difusión en los últimos días. Tal es el caso de la denominada: "Digamos basta a la tortura de la pirotecnia", impulsada por Marcos Goldschmidt, que ya consiguió la adhesión de más de 107.000 firmantes de todo el país.

"Soy Marcos, y se acerca la época más horrible para mí y mi familia: las fiestas", comienza a describirse el texto de fundamentación del pedido, donde el hombre remarca que su hijo (Ezequiel), es autista y se asusta mucho con las explosiones de los fuegos artificiales.

"No hay lugar de la casa en donde se pueda proteger, porque se escuchan desde todos lados", asegura y sigue: "Se supone que las fiestas son fechas de celebración, pero para Ezequiel y nuestra familia son casi una tortura. Te pido que me apoyes para que se prohíba la pirotecnia".

En el texto, el hombre señala que su hijo "pone cara de horror y se tapa las orejas" cada vez que se escucha una cañita voladora o petardo, y detalla que "ya probaron con todo: tapones auditivos, auriculares", pero nada funciona.

Legislación

En Santa Fe existe un proyecto de ley que apunta a prohibir en todo el territorio de la provincia la fabricación, comercialización, tenencia, acopio, venta al público y el uso particular de todo elemento de pirotecnia que, si bien fue tratado en la Cámara de Diputados, aún tiene muchas voces a favor y otras en contra.

"El sector empresarial es fundamentalmente el que más se opone a que se trate esta iniciativa, pero lo que nosotros queremos que se entienda es que la propuesta no busca perjudicar el trabajo de nadie sino que fundamentalmente se propone que se trabaje de otra manera", concluyó la santafesina Miriam Belenguer, quien detalló que no bajarán los brazos en este sentido, respaldados en que existen varios municipios en el país que tienen regulado su uso (tales como Trelew, en Chubut; San Martín de los Andes y Villa La Angostura, en Neuquén; Río Tercero, en Córdoba; San Carlos de Bariloche, en Río Negro; Antártida e Islas del Atlántico Sur; Cañada de Gómez, Casilda, Puerto San Martín, Coronda y Granadero Baigorria, en Santa Fe; Florencio Varela, en Buenos Aires; y la provincia de Tierra del Fuego).