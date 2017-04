Pami desmiente la deuda con médicos de cabecera y asegura que la atención es normal

El titular de la delegación local de Pami, Alfredo Marinelli, desmintió la deuda con médicos de cabecera que había denunciado este martes Amra. El funcionario aclaró que la atención es normal y que no existe atraso en los pagos.





El Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) Seccional Santa Fe denuncia no haberse abonado los haberes correspondientes a marzo a los médicos de primer nivel de Pami y por tal motivo resolvió un corte de crédito laboral a partir de hoy.





El responsable de la UGL 15 (la Unidad de Gestión Local, que abarca todas las localidades comprendidas desde Maciel hasta el límite norte) informó que hay cerca de 500 médicos de cabecera y que ninguno de ellos informó sobre una medida de fuerza. Además, dijo que los convenios no se realizan a través de la Asociación de Médicos de la República Argentina, sino en forma particular, con cada profesional.