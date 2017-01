Pampita Ardohain explicó por qué no habló nunca del dolor por la muerte de su hija Blanca

La modelo Carolina Pampita Ardohain explicó el motivo por el que nunca habló públicamente de la muerte de su hija Blanca. En una entrevista, reveló los motivos por los cuales jamás exteriorizó su dolor por la pérdida de la menor, que falleció en septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica. "No quiero tener el lugar de víctima ni de la abanderada de las mamás que perdieron hijos", fue una de las frases más contundentes.

"Yo entiendo que hay un montón de personas que pueden compartir el dolor y sus experiencias personales con algún medio o sienten que capaz ayudan a otras personas que pasaron lo mismo, yo no siento esa responsabilidad y tener que contar mi historia ni mis momentos dolorosos", confió.

E inmediatamente agregó: "Soy respetuosa conmigo misma con ese tema, no siento que tengo que compartirlo. Lo comparto con los íntimos, mis afectos, con la gente que me importa mucho. Es algo que no quiero que mediáticamente se use, no sé cómo explicarlo", afirmó.

Para finalizar, aseguró que entiende que "cualquier cosa que diga genera una atención o me pone en un lugar de víctima que no quiero tener, o de la abanderada de las mamás que perdieron hijos. Y tampoco quiero tener ese lugar", agregó.