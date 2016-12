Pampita y su paso por el jurado del Bailando: "Soy re calentona"

Desde un móvil con Los Ángeles de la Mañana, Pampita se refirió a los tensos momentos por lo que tuvo que atravesar durante su participación como jurado en el Bailando, en el marco de la exposición y el protagonismo al que se expuso durante todo el año.

"Soy re calentona entonces enganchaba con todas las peleas de lo que iba surgiendo. Tuve que aprender a controlarme y desarrollar la paciencia", dijo y agregó: "Igual, me queda trabajo por hacer. No soy una superada ni voy con la sangre congelada. Trato de no agarrar el micrófono todo el tiempo".

"¿El momento más difícil del año? Cuando Chipi y Nicole se pusieron a llorar me sorprendió. No estaba preparada para que se pusieran mal. Me hubiera gustado reaccionar de otra manera, no sé... contenerlas. Yo intentaba explicarles y mucho no me escuchaban. Intentaba darles una devolución más específica y se enojaban más. Estaba como incontrolable la situación. Era como un malentendido".

Sobre su cruce con Tinelli, la morocha reconoció que "Yo soy muy natural. Si algo me pasa, mi cara no lo puede disimular. Lo digo en el momento, y al día siguiente es un tema terminado", dijo.

"Lloro mucho en el programa. Me emociono mucho con lo que le pasa a los participantes: me conmuevo con los homenajes, me identifico con las participantes mamá... La gente piensa que lloramos de mentira. Y no, lloramos de verdad. No está armado".

Luego, habló de Pico Mónaco y aseguró que la conquistó "su tenacidad". "Sí, era complicado con la distancia. Pero él estaba muy seguro de que cuando terminara su año como tenista, me iba a poder dedicar tiempo", concluyó.

