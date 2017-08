Paolo Montero está preocupado antes de enfrentar a Colón

"Tenemos que mejorar en defensa", fue el escueto pero contundente mensaje del entrenador Paolo Montero a la hora de las conclusiones después de la derrota en el amistoso e ayer frente a Vélez. Allí vio el técnico canalla las principales falencias del equipo pese a entender que defender "es lo más fácil" porque es algo que podés aprender". De igual forma el uruguayo expuso una clara idea, en relación a que "hay ciertos errores que no se pueden cometer cuando empecemos a jugar por los puntos".





"Durante la semana que viene analizaremos ciertas cosas porque hay errores que ya no podemos cometer. Por eso digo que lo que hay que hacer es laburar mucho", argumentó Montero, para quien "es obvio que nos falta rodaje". Advirtió que esa falta de ritmo no la toma como justificación, pero considera que "es algo normal", ya que "no es lo mismo un amistoso que por los puntos. Físicamente vamos a llegar muy bien y en ese sentido no vamos a tener ninguna excusa".





¿Qué le falta al equipo? "Ciertas situaciones que se ven en cómo manejar las líneas, en la elasticidad del equipo. Son cosas en las que trabajaremos la próxima semana, donde la exigencia física ya será menor. Será una semana en la que trabajaremos más nosotros que los profes", dijo Paolo.





Que hasta aquí no está definido quién será el volante central, más la improvisación de Martínez como zaguero es lo que potencia esa sensación de inseguridad para defender. Y para Montero es allí donde está la mayor "preocupación", amén de su convencimiento de que "lo más fácil es defender. El defender lo podés aprender porque es cómo posicionarte, saber tácticamente cómo perfilarte y esas cosas. El problema es jugar adelante y que no se te caiga una idea. No lo tuve que convencer. El vino a hablar conmigo y le dije que podía ser una idea que juegue en esa posición", dijo el DT sobre la situación de Martínez. "Hablamos con él este tema y de lo que significa a futuro. Es un jugador joven, que tiene mucho potencial, buen físico, buen manejo y buena pegada. Que pueda jugar también de zaguero a futuro le será mejor, incluso para una futura venta", dijo.





Fuente: La Capital